quali sono e come offrirli

I 5 alimenti preferiti dal coniglio: l’elenco dei cibi prediletti dal vostro animaletto dalle orecchie lunghe e morbide.

Sappiamo bene che il coniglio, è un animale dalla dieta prevalentemente erbivora e per quanto limitata ad alcuni alimenti, anch’esso ha delle preferenze in merito al cibo.

Ci sono infatti, alcuni cibi che sono in cima ai suoi desideri e occupano un posto speciale nel suo cuore e nel suo stomaco.

Conoscere quali sono almeno 5 alimenti preferiti dal coniglio può fare la felicità del vostro animale.

Oltretutto, potrete prenderlo per la gola ogni qualvolta si comporterà bene e obbedirà ai vostri comandi.

I 5 alimenti preferiti dal coniglio, in generale, sono amati da tutti gli animali di questa specie, ma ovviamente possono esserci delle eccezioni.

Perciò, per capire se al vostro coniglio piacciono non vi resta che provare ad offrirglieli.

Ecco i 5 alimenti preferiti dal coniglio:

fieno di qualità;

verdure a foglia verde e scura;

erbe aromatiche e piante selvatiche;

frutta;

cereali.

Tenete ben presente che alimentare il coniglio con cibi sbagliati come mangimi con semini, pane, biscotti, grissini, pasta, cereali, cioccolato, dolci può causare al coniglio gravi problemi di salute. Perciò per farlo felice, attenetevi a questi 5 alimenti preferite dal conigli.

Questi 5 alimenti è importante non solo conoscerli, ma anche saperli adattare alla dieta quotidiana dell’animale e usarli quindi nel modo giusto e con moderazione.

Fieno di alta qualità

Il fieno, per il coniglio, oltre ad essere uno dei 5 alimenti preferiti, è anche e soprattutto fonte di fibre.

Tra l’altro favorisce la digestione, previene disturbi gastrointestinali, evita l’obesità e mantiene la corretta lunghezza dei denti del coniglio.

Perciò, mettete sempre a disposizione la giusta quantità di fieno di qualità, nella gabbia del coniglio. Lo apprezzerà e non poco.

Verdure fresche e croccanti

Foglie di lattuga, prezzemolo, sedano e carote, rappresentano per il coniglio una vera leccornia a cui non sa rinunciare.

Queste verdure, sono un cibo molto apprezzato dal coniglio e tra l’altro offre una buona quantità di fibre e acqua che lo aiutano nella digestione e prevengono la stitichezza nel coniglio.

Perciò, è buona abitudine integrare la sua dieta con qualche verdura che appaghi il suo desiderio e gli farà senz’altro un gran bene.

Erbe aromatiche e piante selvatiche

Erbe aromatiche e selvatiche come menta, basilico o anche il dente di leone, hanno un sapore piuttosto forte che al coniglio però non dispiace.

Si tratta di piante ricche di vitamine A e C, di ferro, calcio e potassio che offrono enormi benefici al coniglio, ovvero favorire la digestione e aumentare il benessere in generale.

Frutta

La frutta per quanto possa piacere al vostro coniglio, va somministrata con moderazione poiché è ricca di zuccheri che non giovano alla salute dell’animale.

Lo zucchero in eccesso, infatti, causa alterazione della flora intestinale e obesità nel coniglio. Perciò, la quantità di frutta che potete offrire al vostro animaletto dalle orecchie lunghe, è davvero ridotta a qualche piccola fetta di mela o di banana, ma occasionalmente.

Cereali e graniglia

Avena e orzo sono alimenti da considerare come dei premi occasionali nell’alimentazione del coniglio, in quanto sono delle vere e proprie leccornie che regalano tanta energia al vostro animale, ma che possono causare obesità in quanto si tratta di cibi altamente calorici.

Tenete presente che questi alimenti sono dei veri e propri veleni a lenta azione per il coniglio da compagnia. Per tale motivo offriteli molto raramente.