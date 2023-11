come portare il cane in moto e tutte le regole

Ami la libertà delle due ruote ma non vuoi rinunciare alla compagnia di Fido? Ecco come portare il cane in moto e quali sono le regole da rispettare per la nostra e la sua sicurezza.

Che bello andare in giro su due ruote e scorrazzare per la città liberamente: se potessimo portare con noi anche il nostro amico a quattro zampe sarebbe il massimo. Non è un’impresa impossibile, poiché il cane in moto con noi può diventare una realtà. Ecco dunque quali sono però tutte le regole e le norme da rispettare quando vogliamo farlo salire in sella.

Ai cani piacciono le moto?

Chi non ha mai visto un cane inseguire una moto che corre via a tutta velocità? Qualsiasi cosa passi in movimento sotto ai loro occhi suscita inevitabilmente la loro curiosità e li induce ad inseguirla, soprattutto se va a velocità sostenuta come una moto: quindi è principalmente per una questione di istinto.

Ma può capitare che alcuni cani abbiano avuto un trauma con un motociclista e vedere una moto lo riporti alla mente, istigandoli a una reazione aggressiva di risposta. Il più delle volte però si tratta di un gioco, come quando gli lanciamo una palla che dovrà riportare. Segue la traiettoria del motociclo e fa di tutto per stargli dietro, mettendo alla prova il suo fisico ma soprattutto la sua tenacia.

In alcuni casi può averne paura, probabilmente per il rombo che emettono: può reagire dunque o abbaiando a quello che vede come un pericolo oppure nascondendosi e ritirandosi in disparte, sommessamente.

Cane in moto: si può?

Il Codice della strada, oltre a regolamentare il trasporto del cane sui mezzi pubblici e in macchina, tratta anche dei suoi viaggi in moto? A quanto pare, sì: infatti all’art. 179, comma 5, è consentito il trasporto di animali, ma custoditi in gabbia o apposito contenitore. Infatti l’importante è che, per assicurare la sicurezza di animali, conducente e anche degli altri veicoli in strada, non sporgano oggetti ai lati del mezzo a due ruote (per ragioni di visibilità della strada).

Quindi abbandoniamo l’idea di Fido che si poggia con le zampe sulla nostra schiena per godere appieno del vento sul pelo, ma non è impossibile che possa venire con noi all’interno del bauletto (se si tratta di un cane di taglia piccola) o altri contenitori omologati per Legge.

Cane in moto: possibili sanzioni

Oltre al danno economico, è importante sottolineare che trasportare il cane in moto senza prendere le opportune misure di sicurezza è molto pericoloso per la sua incolumità, quella del pilota e degli altri in strada. Infatti qualora vi fossero manovre improvvise, frenate brusche o sorpassi azzardati (ovviamente vietati), il cane potrebbe cadere e la moto sbandare. Chi non mette il cane in un apposito contenitore a cosa va incontro dunque?

Se il trasporto non avviene in gabbie omologate, l’art. 213 del Codice della strada prevede:

sanzioni che vanno da 32,80 euro a 131,20 euro ,

, sequestro del veicolo da due a tre mesi,

da due a tre mesi, 1 punto dalla patente.

Accessori per portare Fido su due ruote

Abbiamo deciso di partire con Fido in sella? Molto bene, preoccupiamoci innanzitutto di capire se ne ha piacere e se gli va di viaggiare all’interno di un contenitore: magari facciamolo abituare gradualmente a viaggi via via più lunghi. La gabbia dovrà essere a norma, ben saldato sul mezzo a due ruote, fatto di un materiale che non si surriscalda né si infiammi.

Esistono in commercio delle ‘borse da serbatoio’ che hanno delle aperture che consentiranno al cane di respirare; in alternativa vi sono anche contenitori rigidi: l’importante è che non siano troppo grandi da sporgere. Che altro procurarsi per il nostro Fido? Ci sono alcuni accessori da fargli indossare, non solo per una questione estetica bensì di sicurezza: