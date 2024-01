quali cani sono più predisposti a malattie?

Quali sono i cani più predisposti alle malattie, quelli di taglia grande o piccola? Vediamo che cosa hanno scoperto gli esperti.

Ci sono tante razze di cani al mondo e ognuna ha delle caratteristiche proprie e diverse dalle altre. Cani piccoli, cani di grandezza media e cani grandi fanno parte tutti della stessa famiglia, ma hanno carattere e predisposizioni particolari e diversi tra loro.

La domanda che ci poniamo oggi è questa: a seconda della taglia dei cani, quali sono più predisposti alle malattie? È un argomento molto interessante perché sembra che la taglia sia fondamentale per determinare l’aspettativa di vita di un cane.

Gli esperti avevano già scoperto alcuni aspetti, ma un nuovo studio ne ha messo in luce degli altri, altrettanto importanti. Cerchiamo di capire meglio cosa è emerso e come può esserci utile.

Taglia dei cani: quali sono quelli più predisposti alle malattie?

Sappiamo già che i cani di taglia grande vivono meno di quelli di taglia piccola. È un dato di fatto: gli alani hanno un’aspettativa di vita di 8 anni, mentre un chihuahua può vivere anche fino a 20 anni senza particolari problemi di salute. Questo fa parte della loro genetica e del loro DNA.

In questi ultimi anni la ricerca si sta concentrando su farmaci che possono allungare la vita dei cani di taglia grande. Tuttavia, gli studiosi stanno cercando di analizzare anche altri aspetti della vita di questi animali, come la predisposizione e i rischi a contrarre determinate malattie.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Dog Aging Project, un progetto del National Institute of Health, ha raccolto dei dati molto interessanti: i cani di taglia grande sono più predisposti a malattie che conducono alla morte.

Lo studio è stato pubblicato dalla Washington University su Plos One e ha messo in evidenza il fatto che non conta il genere, l’ambiente o la razza. Se il cane è grande ha maggiori probabilità di avere gravi malattie.

Le malattie dei cani di taglia grande e piccola

Entriamo ora un po’ più nello specifico cercando di capire quali malattie possono colpire più frequentemente i cani grandi e quali problemi hanno, invece, di solito quelli piccoli.

Nei cani di taglia grande ci si riferisce a cancro, malattie dell’intestino, delle ossa, malattie infettive e condizioni che interessano il cervello e gli ormoni. Sono tutte condizioni molto gravi con un esito quasi scontato nella maggior parte dei casi.

I cani piccoli, invece, hanno spesso problemi di salute più lievi che si possono curare e gestire. Questi sono problemi agli occhi, alle orecchie, fegato e polmoni ma con esiti migliori. Spesso un cane di taglia piccola ha problemi respiratori.

Le malattie che interessano indifferentemente cani grandi e piccoli sono quelle legate ai reni e all’apparato urinario.

Tutti questi dati sono estremamente utili per riuscire a prevenire quelle condizioni che hanno più probabilità di verificarsi. Le persone che hanno un cane grande o un cane piccolo hanno modo di prepararsi e di fare qualcosa in anticipo per garantire il benessere del loro amico a quattro zampe.

Naturalmente, questi studi, molto importanti, devono comunque essere approfonditi ed entrare nello specifico per avere un quadro più completo dell’argomento.