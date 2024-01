Ogni giorno trova un fiore sul davanzale: a lasciarlo è un romantico gatto

Pensava fosse uno spasimante in realtà era un romantico gatto: ogni giorno fa trovare sul davanzale un fiore fresco – VIDEO.

Il comportamento dei gatti può spesso apparire imprevedibile o strano ai loro proprietari, in quanto si tratta di una specie con un proprio sistema di regole e aspettative sociali. In particolare, i gatti, sono da sempre considerati animali poco socievoli, ma grazie ai social network questo mito si sta piano piano sfatando. Un certo TikTok, soprattutto, ha fatto sciogliere i cuori di milioni di utenti.

Una donna era felice di trovare ogni giorno dei fiori nella sua camera da letto, ma dietro le consegne non c’era un ammiratore segreto, bensì un romantico gatto. Aalish Elise, dopo una lunga giornata di lavoro, era tornata a casa e ha trovato una sorpresa ad attenderla tra le sue quattro mura: i fiori erano sparsi per tutta la sua camera da letto.

Non ha atteso molto per scoprire chi potesse averle fatto quello splendido regalo. Il mattino seguente, ha scoperto un piccolo gatto grigio alla finestra con un fiore tra i denti. A farle la splendida sorpresa il giorno prima, quindi, era stato questo romantico felino. Elise ha condiviso la sua storia attraverso il suo account di TikTok e di come lei e Fiddy, così è come ha rinominato il gattino, si sono conosciuti.

Fiddy era il misterioso spasimante di Elise e lei lo ha accolto volentieri nella sua vita, adottandolo. Lo ha portato immediatamente dal veterinario, scoprendo che era pieno di pulci e vermi. All’inizio aveva anche cercato di rintracciare il suo proprietario e quando ci è riuscita le si è spezzato il cuore nell’apprendere che Fiddy non veniva trattato in modo adeguato nella sua casa e per questo scappava.

Quando si è messa in contatto con la famiglia di Fiddy per chiedere loro se poteva adottare il loro gatto, questa si è mostrata più che felice nel farlo e da allora, Fiddy ed Elise sono inseparabili.

@aalishelise Fiddy the florist being a real cutie this morning. Thank you ALL for sharing so much love. I tell her everyday how much joy she is spreading ✨🌺💕🧚‍♀️🌸 #catsoftiktok #cat #cute #flowercat #camillia #fyp #viral ♬ Clair de lune/Debussy – もつ