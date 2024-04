Perla Vatiero ha deciso di allontanarsi dai social a seguito di un grandissimo lutto che l’ha colpita poche ore fa. Proprio per questo la gieffina ha deciso di prendersi una pausa e ricongiungersi con tutta la sua famiglia.

Perla Vatiero

Ecco che cosa sappiamo su quanto accaduto.

Perla Vatiero si allontana dai social: ecco svelato il motivo di questa scelta

Perla Vatiero è indubbiamente il personaggio del momento. La donna è diventata famosa a seguito della sua partecipazione a Temptation Island. Questa popolarità è aumentata ancora di più a seguito della partecipazione e poi della vittoria del Grande Fratello.

Perla

Oltre alla notorietà televisiva la ragazza ha ritrovato anche il suo grande amore ovvero Mirko Brunetti. I due si erano lasciati a Temptation Island, ma alla fine si sono ritrovati e hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Ora la ragazza è un’influencer di successo anche se ha momentaneamente deciso di dire addio ai social a seguito di un brutto lutto che avrebbe colpito la sua famiglia qualche ora ora fa. La gieffina ha infatti annunciato di aver perso una zia alla quale teneva davvero molto.

Il messaggio di Perla sui social

Screen di Perla

Perla Vatiero è quindi scomparsa dai social per poi comparire e lasciare un messaggio nelle sue storie di Instagram. La ragazza ha infatti deciso di informare i fan in merito a qualcosa che l’ha toccata da vicino. Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai. Ricordiamo di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio. Ti amo zia.

Perla Vatiero

Queste sono solamente alcune delle parole che la ragazza ha speso per descrivere la sua situazione e per informare i suoi followers in merito alla sua assenza dei prossimi giorni. Non possiamo far altro che stringerci al dolore della gieffina e di tutta la sua famiglia.