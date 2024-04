Grave lutto per tutta la comunità, è morto Pietro Allegri

Si è spento all’età di 89 anni Pietro Allegri. L’uomo, per anni presidente dell’Empoli, è venuto a mancare dopo essere stato un grande Punto di riferimento per il mondo del calcio. Proprio per questa ragione molte squadre oggi giocheranno indossando il lutto al braccio.

Lutto per l’Empoli

Rendiamo omaggio all’uomo in questo breve articolo.

Pietro Allegri si spegne a 89 anni: un grande uomo per il gioco del calcio

Dopo una vita dedicata al mondo del calcio e a tutte le soddisfazioni che solo questo contesto sa regalare, si è spento a 89 anni Pietro Allegri. L’uomo, conosciuto per aver ricoperto a lungo la carica di Presidente dell’Empoli, è stato un grandissimo punto di riferimento per tutti i giocatori di questa squadra.

Pietro Allegri

Proprio per questa ragione la famosissima squadra toscana giocherà la propria partita contro il Napoli indossando una fascia nera al braccio. Ovviamente tutte le squadre hanno dimostrato il loro affetto alla famiglia.

Ma non solo. Si tratta infatti di un periodo piuttosto triste per quanto riguarda il mondo del calcio. Pochi giorni fa è venuto a mancare un calciatore che ha militato nella squadra dell’Empoli ovvero Mattia Giani. La scelta di giocare con il lutto al braccio ha quindi una doppia valenza volta a celebrare queste due vite, fondamentali per chi da sempre pratica questo sport.

Il messaggio di cordoglio alla famiglia

Empoli.Napoli

Ovviamente quando la notizia della morte di Pietro Allegri si è diffusa, è stato emesso un comunicato sul sito ufficiale della squadra dell’Empoli. Questo proprio per omaggiare il ricordo di una persona così importante per la squadra che in passato ha dedicato tutta la sua vita a prepararla al meglio.