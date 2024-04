avvertita distintamente anche nelle città vicine

Continuano le scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Questa volta l’epicentro è stato registrato a Solfatara di Pozzuoli, dove la scossa ha raggiunto i 2.0 sulla Scala Richter. Al momento non sono stati riscontrati danni di grave entità.

Scossa sismica

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Pochi minuti fa è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.0 ancora una volta localizzata nella zona dei Campi Flegrei. L’epicentro è Solfatara di Pozzuoli, una località posta nella parte occidentale della Campania.

Campi Flegrei

Si tratta di scosse che da giorni terrorizzano la zona in questione, in quanto la Terra continua a tremare senza trovare pace. Per fortuna tutte le scosse registrate nelle ultime ore sono molto basse e in alcuni casi gli abitanti della zona non le hanno nemmeno avvertite.

Si tratta di assestamenti naturali dovuti al movimento della crosta terrestre e delle varie placche che si spostano a seguito della rotazione del nostro pianeta. Essendo così numerose e molto ravvicinate tra di loro sono state definite come sciame sismico dagli esperti.

Com’è la situazione attuale dei Campi Flegrei?

Credits: Fanpage.it

L’Italia è una zona altamente sismica, motivo per il quale piccolissime scosse di terremoto si registrano ogni giorno. Esistono poi delle località geografiche dove i movimenti della Terra sono molto più intensi e percettibili e i Campi Flegrei compaiono per l’appunto nella lista.

Per fortuna le scosse evidenziate di recente sono state molto leggere e quindi non sono stati causati danni a cose, strutture, persone e animali. Quella delle 17 non è stata nemmeno la prima scossa della giornata in quanto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato un’altra piccola scossa circa 30 minuti prima.

Terremoto

Ad ogni modo bisogna ricordarsi che in questa zona è presente anche uno dei vulcani più potenti di tutta Italia, ovvero il Vesuvio. Negli ultimi anni gli esperti hanno evidenziato un’attività molto rimarcata del vulcano il quale, in caso di eruzione, potrebbe causare molti danni anche in termini sismici.