Prova ad accarezzarlo ma la reazione del Chihuahua è spaventosa

Il Chihuahua ha una reazione spaventosa ogni volta che qualcuno prova ad accarezzarlo: per Arnold sembra esistere una sola cura.

Ogni volta che una donna si avvicina al piccolo Arnold lui ringhia e non può fare a meno di reagire in modo brusco. Il Chihuahua dal pelo bianco e beige non sembra per nulla gradire le attenzioni degli esseri umani nei suoi confronti. E, al punto tale, da percepire il loro interesse verso di lui come una vera e propria minaccia. Dopo aver osservato a lungo il comportamento del Chihuahua, la donna che lo ha accolto in casa, ha spiegato agli utenti di aver infine compreso quale fosse il reale problema di Arnold.

La spaventosa reazione del Chihuahua Arnold preoccupa l’uomo

Nel video dalla durata di 3.38 minuti pubblicato su YouTube si racconta il terrore di Arnold e la consecutiva trasformazione delle sue fobie e insicurezze. Non a caso il titolo del filmato è il seguente: “Chihuahua non smette di urlare quando qualcuno lo tocca“. Nel contenuto sulla piattaforma si racconta il terrore di Arnold. Il motivo per cui il cane è terrorizzato da ogni suo tentativo della donna di avvicinarsi a lui è molto triste e ha a che vedere con il suo passato.

Nonostante il piccolo cane sembrava talvolta voler sorridere alla telecamera, al minimo movimento intrapreso dalla donna nella sua direzione, il Chihuahua si lamentava ringhiando e urlando “come una scimmia“. Arnold provava a mordere la mano della donna, in segno di “protezione“, per poi ritrarsi rapidamente da essa. La reazione di Arnold – ha spiegato la donna – è un tentativo di difendersi da ciò che non conosce.

Arnold era talmente intimorito da non riuscire a comprendere che la donna desiderasse soltanto accarezzarlo, rassicurarlo e aiutarlo a superare i suoi traumi causati dall’abbandono. Il piccolo Arnold è stato abbandonato e recuperato in strada dalla donna che – dopo aver ben compreso la situazione del Chihuahua – ha avuto molta pazienza nel rapportarsi con sempre con gentilezza nei confronti di Arnold. L’unica modalità che avrebbe potuto aiutare Arnold a guarire.

Arnold poco dopo il trasferimento

A partire dal giorno successivo del suo recupero, Arnold ha cominciato pian piano a rispondere in maniera molto diversa alle attenzioni della donna. Quando sentiva la sua voce iniziava a scodinzolare, a rotolarsi a terra e ad apprezzare la sua nuova pelosa postazione in salotto.

Da quanto il Chihuahua si è trasferito nella sua nuova casa ha potuto finalmente ricevere l’amore che gli era stato crudelmente negato nel corso della sua vita passata.

Ogni giorno che passava Arnold mostrava di fidarsi sempre di più della sua mamma adottiva. Ora la donna e Arnold si scambiano le coccole a vicenda sul divano, guardano insieme la TV, e lei non devi più ritrarre le sue dita per evitare che lui le morda per cercare di difendersi. Non c’è più alcun pericolo nella vita del piccolo Chihuahua. Quando l’esistenza di Arnold si è trasformata il Chihuahua ha potuto anche cambiare nome. Ora il piccolo si chiama Mr. Snuggly.