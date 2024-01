Anche se si tratta forse dell’animale più pulito al mondo, è importante curare l’igiene di questa parte del suo corpo: come pulire gli occhi del gatto.

Quando un padrone decide di aprire le porte della sua casa a un animale domestico dovrà prendersi cura di lui da tutti i punti di vista, dal benessere fisico a quello psicologico. Ma alle volte si pensa che non ci sia bisogno di pulire il gatto, poiché si tratta di uno degli animali più puliti al mondo. Tuttavia ci sono alcune parti del suo corpo che non riesce a raggiungere con la sua lingua, per questo è importante sapere come pulire gli occhi del gatto.

Problemi agli occhi del gatto per scarsa igiene

Cosa succede se non si rispetta una regolare pulizia degli occhi di Micio? Possono esserci conseguenze anche gravi per la salute di questa parte importantissima del suo corpo (non dimentichiamo che il felino è famoso anche per avere un’ottima vista, che potrebbe essere compromessa da problemi oculari). Infatti i sintomi derivanti non solo da una cattiva igiene degli occhi ma anche dall’aver trattato superficialmente dei problemi allo stato iniziale potrebbero essere:

lacrimazione,

arrossamenti,

tracce di pus.

Questi segnali sono probabilmente le prime manifestazioni di alcune malattie agli occhi, anche serie, come ad esempio: congiuntivite felina, calazio, blefarite fino al glaucoma.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Come pulire gli occhi al gatto: l’occorrente giusto

Una volta che abbiamo pensato alla toelettatura del gatto, vogliamo pulire anche i suoi occhi ma cosa ci servirà? in realtà pochi e semplici strumenti garantiranno la corretta igiene oculare del nostro felino domestico, ovvero: ovatta oppure un panno di cotone (sterilizzato attraverso la bollitura dello stesso) e dell’acqua tiepida.

Alcuni veterinari consigliano anche degli impacchi di camomilla, con il panno sterilizzato immerso nell’infuso oppure un prodotto specifico per la pulizia degli occhi, facile da reperire in commercio. Tuttavia sono in molti a sconsigliare l’uso dell’ovatta poiché il suo ‘passaggio’ potrebbe rilasciare dei peli nell’occhio, che potrebbero irritarlo.

Come pulire gli occhi al gatto: come farlo nel modo giusto

Benché possa sembrare semplice passare un panno sugli occhi, innanzitutto dobbiamo cercare di non far innervosire il nostro micio, che può facilmente non amare questo tipo di operazioni. Inoltre è importante che le nostre mani siano pulite e che il panno sia sempre sterilizzato in acqua bollente e poi fatto intiepidire, per non rischiare di bruciarlo.

Inoltre facciamo in modo che venga utilizzato un nuovo panno ad ogni pulizia, senza riutilizzare lo stesso. E’ importante che non si applichi una pressione esagerata nell’atto di passare il panno sugli occhi, perché questo potrebbe irritarli. Si consiglia di abituare il gatto a questo tipo di operazione fin da piccolo, e di approfittare di qualche suo momento di serenità per farlo, senza che diventi un trauma o lo viva come una costrizione.

Infine se notiamo che lo sporco agli occhi sembra non sparire con la prima ‘passata’, ripetiamo il gesto fino a quando il risultato non sarà soddisfacente, magari aiutandoci con un prodotto specifico e più efficace dell’acqua.