Un cane con le lacrime agli occhi, trovato in un’unica tristezza quando la famiglia si è trasferita ed è stato abbandonato, lasciato indietro.

Quando un quattro zampe è abituato a stare all’interno di una famiglia, se viene abbandonato il suo mondo viene stravolto. È il caso del cane Wilbur, il quale è stato lasciato indietro, al vecchio indirizzo, mentre la famiglia ha deciso di traslocare e cambiare casa. Quando i soccorsi sono arrivati, il suo musetto trasmetteva solo tristezza.

Wilbur: trovato con le lacrime agli occhi, il cane cambia vita

A dare la segnalazione alla Tunica Humane Society è un buon samaritano che ha notato il cane abbandonato dopo che la famiglia si è trasferita, capendo avesse bisogno di aiuto. Così ha contattato il rifugio e nel frattempo, ha provveduti lui ha dare cibo e acqua al povero Wilbur.

Wilbur era rimasto solo nella proprietà vuota per settimane, a volte andando in cerca di cibo nei campi circostanti per cercare di sopravvivere. Quando i volontari del rifugio sono arrivati alla casa di Wilbur, hanno trovato un cane dal cuore spezzato e con le lacrime agli occhi. Ma non è stata solo la sua tristezza a colpire i presenti.

Quando sono arrivati, Wilbur lentamente è uscito da sotto il portico e subito si sono notate le drastiche condizioni in cui era ridotto. Gli si vedevano le costole, il viso era sprofondato per essere rimasto senza cibo a lungo. “Quello che ricordo di più è il suo volto macchiato di lacrime. Nei suoi occhi tristi si poteva vedere tanta sofferenza e confusione. Sembrava che stesse piangendo“, ha raccontato la direttrice del Tunica Humane Society a The Dodo.

Wilbur era terrorizzato e confuso, non sapeva se poteva fidarsi o meno della sua salvatrice. Si è tenuto a distanza per un po’, finché la fame non ha avuto la meglio sulla paura e si è avvicinato lentamente alla donna per accettare il cibo che gli offriva. La direttrice è riuscita a portarlo al guinzaglio e a metterlo al sicuro nella sua auto, quindi si è diretta verso l’ufficio del veterinario per farlo controllare e curare.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Wilbur era affamato, aveva subito un potenziale trauma e aveva la Filariosi cardiopolmonare, ma in qualche modo continuava ad andare avanti. Quando le persone intorno a lui gli hanno mostrato solo amore e cure, Wilbur ha finalmente iniziato a rilassarsi, sentendosi finalmente al sicuro. Quegli occhi pieni di tristezza, piano piano hanno riacquisito speranza nonostante rimanga terrorizzato da tutti. Il team della Tunica Humane Society hanno pubblicato un post sui social per raccontare la situazione di Wilbur e persone da tutto il mondo si sono commosse da questo dolce cane con le lacrime agli occhi.

Persone da tutto il Paese si sono offerte di adottarlo, ma fortunatamente i suoi soccorritori sono riusciti a trovare una fantastica famiglia locale che lo ha adottato e gli ha mostrato l’amore che non aveva mai avuto prima. Ora ha trovato una famiglia fantastica, amorevole che non lo abbandonerà mai. Inoltre, ha anche guadagnato quattro fratelli canini.