Proposta di un ex gieffino di questo GF: “Fatemi rientrare come ospite”

Dopo aver passato settimane in crisi per la mancanza dei familiari e della fidanzata, due mesi fa Ciro Petrone ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello. Adesso però l’ex gieffino sente la mancanza della casa di Cinecittà e per questo ha fatto la proposta agli autori di rientrare in gioco, ma da ospite. In un’intervista rilasciata a Casa Chi Ciro ha parlato dell’eventualità di tornare con i suoi ex coinquilini.

“Se rientrerei? Non vi nascondo che già l’ho chiesto. Ho fatto questa proposta di farmi rientrare come ospite una o due settimane nella casa. Questo per darmi la possibilità di riaccendere gli animi e di fuoco. Dentro lo sai che io la mia non me la tengo mai e la dico sempre. E in casa ne hanno bisogno di uno che dice la sua sempre. Quindi lancio questo appello. Fatemi rientrare come ospite. Se è già successo? Sì in passato l’hanno fatto altre volte. Anche con gli squalificati come Ginevra Lamborghini. Io sono uscito di mia spontanea volontà. Potrei dire la mia anche dallo studio? Sì, ma in quel contesto ci sono tempi ristretti e parla spesso Mughini perché gli vengono chieste opinioni su temi più seri e lo comprendo.

Il rientro di Beatrice? Quella è stata una decisione moto combattuta perché non era semplice rientrare. Ma in questi casi uno si deve trovare nella situazione per capire. Lei è molto intelligente e matura e per me ha fatto la scelta giusta. Non nascondo che per me sarebbe stato molto difficile. Ho visto la polemica sulla sua frase a letizia ‘adesso siamo in due’. Però lei l’ha detto in senso di comprensione e condivisione. Non c’era cattiveria, però dentro la casa è tutto amplificato. Quindi posso capire che Letizia non ha capito. Poi Paolo l’ha presa male, ma lui è un po’ pesante”.