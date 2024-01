Heidi Baci tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello albanese: la lista

Nonostante sia uscita nella prima parte del programma, Heidi Baci continua ad essere ricordata e amata dai fan del Grande Fratello. La bella abruzzese è certamente tra i pochi gieffini usciti che i telespettatori del reality vorrebbero rivedere nella casa di Cinecittà. Questo purtroppo non accadrà, ma in queste ore circolano dei rumor secondo i quali l’ex concorrente del GF potrebbe sbarcare nella versione albanese del GF Vip. Sui social infatti è apparsa la lista del presunto cast della nuova edizione del Big Brother Albania e tra i 24 nomi c’è anche quello dell’ex gieffina.

“Olti Curri ha pubblicato l’elenco dei personaggi famosi che si dice facciano parte del Grande Fratello Vip 3, che prenderà il via questo sabato sotto la direzione di Ledion Liço. – hanno scritto sul portale Vip magazine – L’elenco comprende nomi come Romeo Veshaj, Jul Deda, Egla Ceno, Drini Zeqo, Meriton Mjekiqi, Vesa Smolica, e anche un personaggio che ha partecipato al Grande Fratello Italiano. Non è noto se la lista provenga da qualcuno che lavora al Grande Fratello Vip o se si tratti di un’indiscrezione. Gli opinionisti di questa stagione saranno Arbër Hajdari, che torna per il terzo anno consecutivo, così come il deputato del Partito Democratico, Ori Nebijaj”.