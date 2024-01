“Levante sembra un ragazzo”, Elenoire Ferruzzi giudica e la cantante risponde?

Elenoire Ferruzzi in questi ultimi mesi è tornata a fare la mean girl su Twitter non risparmiando critiche – a volte anche feroci – a vari personaggi come Elodie, Perla Vatiero e Levante. Su quest’ultima, a domanda diretta su cosa ne pensasse, l’ex vippona ha risposto: “Un ragazzo“.

Il commento in questione è stato screenshottato e pubblicato da diverse fanpage della cantante e proprio Levante, via Instagram, ha pubblicato una storia in cui lascia intendere di essersi imbattuta sui social con alcune persone che sarebbero delle “m3rde umane”.

“Internet per me è una grande gioia e un grande dolore. I social nello specifico mi mettono in contatto con delle persone misteriosamente meravigliose, creature che abitano in questa terra ma che sono celestiali. E poi mi mette in contatto con delle m3rde umane che io non so veramente che dire”.

Nello sfogo la cantante non menziona mai Elenoire Ferruzzi, ma un utente lo ha fatto attirando proprio le attenzioni di quest’ultima. “Oddio Levante che manda frecciatine a Elenoire?”, ottenendo come risposta: “In realtà ce l’aveva con te tesoro,lo sa perfettamente anche lei che sembra un ragazzo. Non capisco cosa ci sia di male sinceramente”.

ODDIO LEVANTE CHE MANDA FRECCIATINE A ELENOIRE?!?!?! pic.twitter.com/ZaAevRL1bl — luca (lussemburgo era) (@lucaacanta) January 9, 2024

In realtà ce l’aveva con te tesoro,lo sa perfettamente anche lei che sembra un ragazzo Non capisco cosa ci sia di male sinceramente — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 9, 2024

Levante “risponde” a Elenoire Ferruzzi?

Nel dubbio che quella di Levante sia stata una risposta alla Ferruzzi, Elenoire su Twitter si è successivamente sfogata.