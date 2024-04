Professionisti ad Amici, parlano Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse: “Sogniamo di lavorare per Maria”

Inseparabili per mesi, poi arrivati al serale Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno litigato e per quello che sembra uno scherzo del destino i ballerini sono stati eliminati nella seconda puntata di Amici di Maria. I due ragazzi appena usciti dalla scuola però hanno fatto pace e adesso condividono anche lo stesso sogno: diventare professionisti del talent di Canale 5. Giovanni e Nicholas vorrebbero ritornare nel programma che li ha fatti incontrare per far parte del cast.

Professionisti di Amici, il sogno nel cassetto di Nicholas e Giovanni.

In un’intervista rilasciata a Coming Soon Borgogni ha spiegato di aver lasciato il cuore ad Amici e che per questo vorrebbe far parte dei professionisti: “Per il momento sono tornato a studiare, piano piano arriveranno delle proposte e cercherò di capire come muovermi. Sicuramente vorrei vivere di questo, che sia in Italia o all’estero. Non mi dispiacerebbe un giorno tornare ad Amici come professionista, mi sentirei a casa. Magari succederà, magari no, ma io ci spero. Ci ho lasciato il cuore. Mai dire mai. Un sogno? Mi piacerebbe ballare al Coachella Valley Music and Arts Festival, sarebbe un bel traguardo“.

Più o meno la stessa cosa che ha rivelato anche a Superguida Tv: “Dove sarà tra due anni? Mi vedo all’estero o in Italia a ballare in qualche compagnia. Spero di fare questo nella vita come professionista. Poi mi piacerebbe avere l’opportunità, magari, di tornare ad Amici. Vorrei essere felice e vivere di danza. Fare questo tutta la vita, sicuramente“.

Anche Giovanni a Coming Soon ha ammesso che vorrebbe lavorare per Maria: “Devo dire grazie ai miei genitori perché se non mi avessero invogliato loro a provare a ballare non sarei qui oggi. È grazie a loro se oggi ballo. Ringrazio anche mia sorella perché con me ci vuole davvero una pazienza infinita. Non sono facilmente comprensibile, sono puntiglioso, odio lasciare le cose a metà. Sogni nel cassetto? Vorrei vivere di danza, ma non escludo nulla. Continuerò a studiare latino e altri stili, ma sono pronto a mettermi in gioco anche in altri ambiti, che sia nella recitazione, moda o spettacolo. Un mio grande sogno sarebbe quello di lavorare per Maria De Filippi“.