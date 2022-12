Primo update per Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Konami Digital Entertainment ha rilasciato il primo major update per Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la collection di videogiochi classici delle Tartarughe Ninja uscita per console e PC moderni. La prima patch apporta numerose modifiche pensate per rendere più avvincente il gameplay dei 13 classici titoli TMNT. Le richieste migliorie alle modalità online sono state incluse in questa patch, tra cui il multiplayer online per Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo). L’online per Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) arriverà con i prossimi update. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi suggerimenti e trucchi alle guide strategiche per aiutare i giocatori a ottenere il vantaggio competitivo nei titoli Tournament Fighter. Aggiunti, infine, mappatura personalizzata dei pulsanti, nuovi filtri per tutti i giochi GameBoy e altre migliorie.