Asus, gli overclocker superano la barriera dei 9 GHz

Asus Republic of Gamers ha annunciato di aver battuto un nuovo record nella velocità informatica. Il team di overclocking è riuscito a stabilire un nuovo record mondiale, spingendo il processore Intel Core i9-13900K di tredicesima generazione oltre la barriera dei 9 GHz a 9,008 GHz utilizzando una scheda madre ROG Maximus Z790 Apex. Si tratta del secondo record stabilito tramite queste CPU e motherboard dal team Asus nell’arco di tre mesi. Il superamento della barriera è stato possibile anche grazie al raffreddamento ad elio liquido, una opzione che non è disponibile per un uso sui computer casalinghi. A causa degli elevati requisiti di conduttività del raffreddamento a elio liquido (LHe) è stato necessario utilizzare il composto ThermalRight TFX e un alimentatore ROG Thor 1600W Titanium.