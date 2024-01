Prime parole di Chiara Ferragni in tv sul caso del pandoro e sulla magistratura

Prima di prendersi una pausa di tre settimane dai social, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio sul pandoro gate con un video in cui ha chiesto scusa per l’errore di comunicazione. Dopo quello che è diventato famoso come il ‘filmato con il pigiama grigio’, la regina delle influencer non ha più parlato del caso, fino ad ora. Il programma Diritto e Rovescio infatti è riuscito ad avere le prime parole di Mrs Ferragnez sul pandoro gate in tv. Chiara è stata intercettata da un giornalista della trasmissione di Paolo Del Debbio mentre si recava nello studio del suo legale in centro a Milano. L’imprenditrice si è fermata cordialmente a parlare con l’inviato ed ha risposto a due delle sue domande, prima di salutare ed entrare nell’edificio del suo avvocato.

Le prime parole di Chiara Ferragni in tv sul pandoro gate: “Ho fiducia nella giustizia, spero tutto si risolva presto”.

Il giornalista si è avvicinato a Chiara e le ha chiesto: “Come va, sei fiduciosa riguardo al caso?“. La Ferragni con le sue prime parole in tv sulle indagini è stata chiara e coincisa: “Ho detto già quello che penso. Comunque spero che tutto si risolva al più presto. E poi sono totalmente fiduciosa nella magistratura. Grazie mille, tutto il resto sulla storia l’ho già detto“.

Diritto e Rovescio, l’intervento di Wanna Marchi.

Non solo la paparazzata di Chiara, a Diritto e Rovescio è intervenuta anche Wanna Marchi: “Il popolino odia le persone belle, famose e ricche. Io ammiro Chiara e vi dico che le voglio bene, pensate un po’?! In Italia non si perdona il successo. Lei invece è una persona diversa da quelle basiche. Si è costruita l’impero che ha fatto. Quindi le auguro di uscirne presto da questa storia e in maniera pulita. Perché si merita di uscirne“.