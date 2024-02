Pompeo litiga con la suocera e non apre la busta

Fra le storie più raccontate nella puntata di ieri sera di C’è Posta Per Te c’è sicuramente quella di Tiziana che da un paio di anni non parla più con sua figlia Francesca e suo cognato Pompeo. Questo per colpa di lui. “La figlia non vuole più avere rapporti con lei, ha bloccato il suo numero e quando la chiama con altri numeri appena riconosce la voce riattacca“, ha raccontato Maria De Filippi.

La conduttrice ha poi aggiunto che Francesca e Pompeo si sono conosciuti proprio grazie a Tiziana e che inizialmente era felice del loro fidanzamento. Fino a quando la giovane coppia non è rimasta coinvolta in un incidente stradale. “Tiziana va in panico, è disperata e chiama Pompeo urlandogli ‘cosa hai combinato, se per colpa tua mia figlia si è fatta male io vengo lì e faccio un casino’. Una frase detta in un momento di rabbia“, il racconto della conduttrice.

Pompeo si rifiuta di perdonare Tiziana e non apre la busta

Pompeo da allora ha smesso di parlare alla suocera e quando quest’ultima ha scoperto perché (tramite la figlia) si è rifiutata di chiedergli scusa. “Un giorno, quando Tiziana ha chiamato sua figlia Francesca, Pompeo le ha strappato il telefono di mano e le ha urlato ‘sei una madre sciagurata’. Da allora i due non si sono più visti né sentiti e anche Francesca ha interrotto ogni rapporto con la madre impedendole pure di vedere la nipotina.

Quando Tiziana a C’è Posta Per Te incontra il genero tenta di mettere una pezza: “Ti ho accolto in casa come un figlio, ti facevo da mangiare e ti facevo il bucato, ti ho fatto conoscere io Francesca. Dell’incidente ho dato la colpa a te, lo so, ma in quel momento pensavo alla salute di mia figlia“, ma lui non accetta e decide di non aprire la busta accusando Tiziana di essere stata una madre assente nei confronti di Francesca e una donna egoista.