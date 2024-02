Elisabetta Gregoraci, la reazione alla sostituzione con la Blasi a Battiti Live

Dal 2017 Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono al timone di Battiti Live, ma le cose potrebbero cambiare la prossima estate. Lo scorso gennaio hanno iniziato a circolare dei rumor secondo i quali il programma musicale sarà condotto da Ilary Blasi e poi è arrivata la mezza conferma di Pier Silvio Berlusconi. Durante un incontro con la stampa l’ad di Mediaset ha spiegato quali sono i piani dell’azienda.

“L’Isola torna ad aprile con una nuova conduzione. Per L’Isola dei Famosi infatti arriverà Vladimir Luxuria. Ci saranno dei cambiamenti che stiamo valutando in questo periodo. Il cast del reality potrebbe essere formato da personaggi famosi e non, così com’è stato per l’attuale edizione del Grande Fratello. Ilary? Resta con noi e sarà ancora un volto di Canale 5. Stiamo lavorando alla questione e si punterà all’intrattenimento. Se il progetto decolla questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”.

Elisabetta Gregoraci e la reazione alla sostituzione con Ilary.

Ieri pomeriggio la Gregoraci è stata ospite a Tv Talk (dove ha avuto un botta e risposta infuocato con la giornalista Grazia Sambruna) e un analista le ha chiesto: “Come abbiamo sentito, Ilary Blasi prende il testimone da lei alla conduzione di Battiti Live: cosa può dire e che consiglio ha da darle?“.

Elisabetta è rimasta qualche istante in silenzio e poi ha dichiarato di non saperne nulla: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro“. In ogni caso la Gregoraci non si dispera, visto che se ha detto addio (forse?) a Battiti Live, si può consolare con la conduzione di Made in Italy, la nuova versione dello storico programma comico Made in Sud.