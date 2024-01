Poche donne a Sanremo, Rose Villain: “È evidente che qualcosa che non funziona ci sia”

Poche donne a Sanremo? Amadeus nel 2020 ha avuto in gara 24 big (fra cui 7 donne soliste); nel 2021 ha aumentato a 26 big (fra cui 7 donne soliste che salgono a 11 se considerate anche Francesca della combo Michielin-Fedez, Veronica Lucchesi de La Rappresentante Di Lista, California dei Coma_Cose e Victoria dei Maneskin). L’anno successivo, nel 2022, Amadeus ha arruolato in tutto 25 big (fra cui 7 donne che salgono di nuovo a 9 con Veronica de La Rappresentante Di Lista e Hu del duo Highsnob e Hu). L’anno scorso il record: 28 big (fra cui 8 donne, 9 con California dei Coma_Cose). Quest’anno non è da meno: 30 big e solo 8 donne, che salgono a 9 con Angela dei Ricchi e Poveri.

Fra le 8 soliste che vedremo sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio c’è anche Rose Villain che fra le pagine di ANSA ha confessato: “Essere donna può fare la differenza. È evidente che qualcosa che non funziona ci sia. Mi piacerebbe tanto che tornasse a vincere una di noi, e sono curiosa di sentire i pezzi di Fiorella Mannoia e di Loredana Bertè. Io intanto mi candido“. L’ultima a vincere è stata Arisa nel 2014.

Poche donne a Sanremo, Rose Villain è fra le 8 soliste

“Vorrei che il 6 febbraio fosse domani, l’attesa mi disturba, ma sono tranquilla anche se intorno a me sono tutti agitati. Mi preoccupa solo la stanchezza ma ho una voglia pazza di farmi conoscere da chi non sa chi sono. […] Di me ci si accorgerà. Non piacerò a tutti, ma voglio arrivare al cuore e creare più connessioni possibili con il pubblico, in modo che possano vedere un po’ di luccichio della mia arte. Un artista esiste quando c’è qualcuno che lo ascolta”.

Il nuovo album di Rose Villain uscirà il prossimo 8 marzo, una data non scelta a caso.

“Dopo aver esplorato la mia parte più oscura con Radio Gotham, ora mi sento in un periodo di fioritura, come se fossi una rosa sbocciata, e dunque si chiama Radio Sakura, come la fioritura dei ciliegi in Giappone. Un disco nel quale mi metto a nudo. È la musica migliore che ho fatto finora”.

Nel frattempo streammate Io Me E Altri Guai.