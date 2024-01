Perla Vatiero si dichiara a Mirko, Greta svela:”Che farò se tornano insieme”

Non che fosse un mistero, ma adesso abbiamo la prova che Perla Vatiero prova ancora qualcosa che va oltre il ‘bene’ per Mirko Brunetti. La gieffina ha voluto fare gli auguri di compleanno al suo ex fidanzato e tra le tante cose ha confessato che lui è una delle persone più importanti della sua vita e che dire ‘ti voglio bene’ è riduttivo.

Perla Vatiero e il messaggio per Mirko Brunetti.

“Oggi è il compleanno di Mirko. Ti faccio tanti auguri. Penso che sia l’unico anno in cui mi sono ricordata la data. mi auguro che tu stia passando questa festa nel migliore dei modi e con le persone che ti amano e che tu stia bene. perché sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno. E spero che comunque il prima possibile ti possa fare questi auguri da vicino, perché nonostante tutto sai che io per te ci sono e ci sarò sempre. Io ti voglio tanto bene, ma forse il ti voglio bene non è niente. Lo sai ormai, sei una delle persone più importanti della mia vita. Lo sei e fondamentalmente lo sei ancora. Speriamo quindi di vederci presto. Qui ci sono con me Paolo e Lety e anche loro ti fanno gli auguri. Io oggi mi sono fatta anche riccia, ti mando un grande bacio”.

Gli auguri di Perla per Mirko: “Sai che io per te ci sono sempre.” ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/ocpAGfpvnh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 19, 2024

Greta Rossetti parla di Mirko.

Mentre Perla Vatiero stava facendo gli auguri al suo ex, Greta Rossetti ha fatto una confidenza a Vittorio Menozzi: “Io per un periodo qui dentro mi sono annullata. Ho voluto annullare tutto quello che provavo e sentivo. Volevo dare la priorità a qualcosa che era più importante. E volevo smetterla di sentirmi in colpa. Che poi lei mi diceva che non era colpa mia. Però io mi sentivo quasi colpevole di aver rovinato una relazione. Poi abbiamo parlato io e lei senza filtri, come se parlassimo tra amiche. Farlo mi ha liberata. Se domani tornano insieme io sarei felice, piangerei dalle lacrime. Quindi tutta la sofferenza è servita a qualcosa. Adesso si sono rincontrati più maturi e con un’altra consapevolezza. Io ho sofferto in silenzio. Anche qui non stavo mica benissimo“.