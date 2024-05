Mattia Carrano di Prima si è fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’attore Mattia Carrano (che qua conosciamo per la serie di Amazon Prime dal titolo Prisma in cui interpreta due gemelli) ha sempre mantenuto un profilo bassissimo, ma ora sappiamo che ha il cuore impegnato. La fortunata è un volto noto del piccolo schermo, dato che è stata una corteggiatrice di Uomini & Donne, tal Giulia Latini.

Mattia Carrano e Giulia Latini, nota anche come Bionditudo, stanno insieme da dicembre, ma hanno confermato la loro relazione solo ora.

Mattia Carrano in Prisma interpreta due gemelli: “A volte sbagliavo i ruoli”

In una intervista YouTube realizzata per Amazon lo scorso anno Mattia Carrano ha confessato di aver avuto un po’ di problemi con la gestione dei suoi due personaggi. “A volte mi sbagliavo e quando ero Marco recitavo Andrea o viceversa. Il ruolo più semplice è stato quello di Andrea perché era più simile a me. Marco era un personaggio più introverso lo recitavo con le spalle chiuse e la voce bassa“.

La seconda stagione di Prisma uscirà il prossimo 6 giugno e il cast è stato tutto confermato. Oltre Carrano torneranno anche: Lorenzo Zurzolo Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.