Pinguini Tattici Nucleari, Fake News: uscita e tracklist

Pinguini Tattici Nucleari, Fake News: la data di uscita, la tracklist e i dettagli sul nuovo album della band bergamasca.

I Pinguini Tattici Nucleari ci ridono su e rilanciano alla grande la loro carriera. In vista dei loro primi concerti negli stadi italiani, attesi per l’estate 2023, la band bergamasca ha annunciato l’uscita del proprio nuovo album, il quinto di una carriera in totale ascesa. Disco attesissimo dai fan e che, nel titolo, scherza con quanto accaduto la scorsa estate, quando si parlava con sicurezza, da alcune parti, di un loro imminente scioglimento: Fake News. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo disco.

Pinguini Tattici Nucleari: quando esce il nuovo album

Per il momento, non c’è rottura in vista nei Pinguini. Zanotti rimane fermamente alla guida di uno dei gruppi più amati in Italia, e rilancia le loro ambizioni con un disco che, con tutta probabilità, andrà a contenere anche il loro ultimo grande successo, Ricordi, la struggente canzone che racconta con grande enfasi cosa sia l’Alzheimer.

Pinguini Tattici Nucleari

L’album verrà pubblicato non solo in versione digitale, ma anche fisica, in doppio LP bianco autografato esclusiva Amazon, doppio LP nero, doppio LP bianco, doppio LP rosa, doppio LP azzurro trasparente e CD con 4 diverse cover. La data di uscita? Il 2 dicembre.

I Pinguini presentano Fake News

Quinto album in studio nella loro straordinaria carriera, Fake News arriverà a oltre tre anni di distanza da Fuori dall’Hype, il disco della loro consacrazione, e a due da Ahia!, l’EP campione di vendite che ancora oggi è nelle prime posizioni della classifica italiana.

Non conosciamo ancora dettagli sul nuovo disco, ma lo stesso Zanotti lo ha presentato così sui social dei Pinguini: “Abbiamo pensato a questo nome quando, la scorsa estate, dal nulla, siamo stati informati del nostro scioglimento. Sappiate che, a discapito del titolo, è un album molto onesto“.

Di seguito il post con la copertina resa nota dal gruppo bergamasco: