Guns N’ Roses, November Rain: testo, traduzione e significato

Guns N’ Roses, November Rain: il testo, la traduzione, il significato e tutti i dettagli sulla canzone della band.

November Rain è una power ballad del gruppo hard rock americano Guns N’ Roses. È stato scritto dai membri della band Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Pubblicato il 17 settembre 1991, come terzo singolo dal terzo album del gruppo, Use Your Illusion II, la canzone raggiunse la posizione numero tre della Billboard Hot 100. Scopriamo insieme il significato del testo e alcuni dettagli su questa straordinaria canzone.

La storia di November Rain

Ispirato alla ballata classica Pourquoi me réveiller del cantante belga Raymond Lefèvre, è una canzone lenta ed emozionante caratterizzata da un lungo assolo di chitarra. Ampiamente acclamata dalla critica musicale, è stata votata come una delle migliori canzoni di tutti i tempi da varie pubblicazioni.

Guns N’ Roses

La canzone è stata interpretata da diversi artisti, tra cui Chris Cornell e i Nine Inch Nails. Il video musicale del brano è stato diretto da Andrew Robinson e presentato in anteprima nel settembre 1992. Protagonista è l’attrice Stephanie Seymour e la top model Stephanie Beacham. Il video è incentrato sulla storia di una relazione travagliata e presenta vari filmati delle performance dei Guns N’ Roses. È stato votato il miglior video rock di tutti i tempi da VH1 nel 2000 ed è stato nominato per nove MTV Video Music Awards, vincendone due.

November Rain: il testo e significato della canzone dei Guns

La canzone è stata scritta sotto forma di lettera a una persona cara ormai defunta. Il testo della canzone parla di un amore davvero fortissimo e reale. Scritto da Axl Rose racconta la storia di un uomo che, a causa della fine della sua relazione, diventa depresso e tende al suicidio. Di seguito il video con il testo e la traduzione di November Rain:

Successivamente il protagonista viene confortato dai suoi amici e di fatto decide di proseguire con la sua vita senza farla finita.

Il significato è stato al centro di polemiche tra fan e critici. Alcuni credono che la canzone riguardi la relazione fallita di Axl Rose con la cantante Stephanie Seymour. Tuttavia, in un’intervista del 1992 con MTV, Axl Rose ha dichiarato che la canzone parla del divorzio dei suoi genitori. Ha spiegato: “Riguarda un ragazzo la cui ragazza lo ha lasciato, e sta cercando di capire perché l’avrebbe fatto. Si chiede se ha fatto qualcosa di sbagliato e desidera poter tornare indietro e cambiare le cose. Si sente anche molto addolorato per la rottura“. I critici hanno però anche interpretato il testo della canzone come una metafora della fine dell’era dei Guns N’ Roses.