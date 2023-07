Pier Silvio Berlusconi, firmato l’accordo: il Grande Fratello in onda fino al 2026

Il Grande Fratello (ormai non si chiamerà più “Vip” per decisione di Pier Silvio Berlusconi) avrà lunga vita in quel di Mediaset. Come scritto da TvBlog, infatti, sarebbe stato firmato l’accordo di una messa in onda fino al 2026.

Pier Silvio Berlusconi – nonostante durante la presentazione dei Palinsesti abbia dichiarato di non amare il genere – ha trovato un accordo con Endemol e Banijay e ha rinnovato il contratto col reality show per altre quattro edizioni. Ovvero: quella che andrà in onda questo inverno, quella che sarà realizzata nell’inverno del 2024; quella nell’inverno del 2025 e anche quella che sarà trasmessa nel 2026. Insomma, fino alla realizzazione del GFVip 11 nonostante non voglia chiamarlo più “Vip”.

Questo perché – come sottolinea il sito televisivo:

“Il Grande Fratello è un elemento irrinunciabile per il palinsesto di Canale 5. […]Un programma che copre due prime (e seconde) serate di Canale 5 a settimana, con uno share del 20%. In una rete in cui fiction e film faticano spesso ad arrivare a 15%”. […] Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Pier Silvio Berlusconi però ha deciso, intelligentemente per il discorso di cui sopra, di scommetterci ancora”.

Quella di quest’anno sarà l’edizione della svolta con il cast composto per la prima volta da personaggi famosi e da personaggi sconosciuti che “non vivono di social, ma si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare”. Un’edizione che ha detto addio agli eccessi, al trash e alle liti becere e che avrà in studio come unica opinionista il volto del Tg5, Cesara Buonamici.

Il pubblico di Canale 5 apprezzerà la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi?

Il Grande Fratello è stato condotto per due edizioni da Daria Bignardi, per cinque edizioni da Barbara d’Urso e per otto edizioni da Alessia Marcuzzi. Il suo esperimento vip ha invece visto scendere in campo Ilary Blasi che ha condotto le prime tre edizioni e Alfonso Signorini, che quest’anno si appresta a condurre la sua quinta.