quando inizia a fidarsi cambia tutto

Un timido cane è ancora spaventato dal suo vissuto: il primo momento in cui inizia a fidarsi di lei è emozionante.

Lui si chiama Cowboy e ha iniziato da poco la sua nuova vita al sicuro da ogni pericolo. Cowboy ha però continuato ad avvertire il peso delle sue esperienze negative vissute in passato e per questo ha faticato nuovamente a fidarsi degli umani che avevano deciso di donare a lui un futuro migliore. Il cagnolino dal pelo beige e dagli occhi marroni è un adorabile incrocio tra un Chihuahua e un Pechinese ed è stato tratto in salvo poco più di un mese fa. La sua mamma umana ha realizzato un filmato che documentano le sue prime ore nel suo nuovo rifugio. La clip in cui il timido Cowboy mostra i primi progressi, per quel che riguarda la sua fiducia, ha commosso centinaia di migliaia di utenti.

Salva il timido e spaventato Cowboy: quando il piccolo cane inizia a fidarsi cambia tutto

“L’ho salvato circa un mese e fa non so ancora molto della sua storia“, ha scritto in tal modo la nuova mamma umana di Cowboy al momento del suo arrivo, condividendo le sue prime impressioni, in didascalia, alla celebre clip del cagnolino apparsa sul suo profilo TikTok alla fine di giugno 2023. Sul profilo di @cowboythechi ora è possibile accedere a ciascuna fase di adattamento dell’ancora titubante mix di Chihuahua e Pechinese dopo essere giunto sano e salvo nel suo nuovo posto sicuro.

Il carattere del cane – di circa un anno d’età – è stato descritto dalla sua nuova mamma umana quanto il più possibile nei dettagli e cogliendo ogni sfumatura e cambiamento dal suo arrivo in casa fino ad oggi. Cowboy trascorreva intere giornate a nascondersi ovunque, essendo ancora spaventato e insicuro. Per tal ragione la donna avrebbe subito intuito che il cagnolino potesse aver vissuto sulla propria pelle un’esperienza traumatica difficile da dimenticare.

Passeggiata dopo passeggiata, nelle vicinanze del centro cittadino della Grande Mela, rimanendo al fianco della sua mamma umana che non lo perdeva d’occhi neppure un istante – rassicurandolo e sposandolo ad affrontare le sue paure – Cowboy ha iniziato a migliorare visibilmente, fino a divenire un cagnolino immensamente grato e infinitamente coraggioso.

Dopo essersi trasferito da El Paso, In Texas, il dolce mix tra un Chihuahua e un Pechinese ora, con il suo cappello su misura nonché adatto a un vero Cowboy, vive a Chicago – nell’Illinois – dove dimostra di essersi innamorato della sua nuova casa per sempre.

@cowboythechi so special watching a shelter dog open up. Cowboy is the sweetest rescue dog and addition to my little family. I’m accepting any and all rescue dog tips. 🥰 #rescuedogsoftiktok #dogvideoshelter #nationalrescueddogday #dogsoftiktoktiktok #chihuahuasarethebest ♬ the winner takes it all – november ultra

Inizialmente la donna aveva deciso di seguire i consigli del veterinario, ignorando il suo fare titubante per vedere i primi progressi, e così è stato. Dopo averlo ignorato e avendo lasciato che si ambientasse gradualmente nella sua nuova casa, Cowboy ha stupito tutti dimostrandosi disposto ad amare la sua famiglia e lasciarsi amare da essa.