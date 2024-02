Perché il gatto ha la pelle fredda: cause, sintomi e cura

Perché il gatto ha la pelle fredda: le cause e le possibili patologie associate. Vediamo come la temperatura corporea influenza la salute.

Perché il gatto ha la pelle fredda? È una domanda comune tra i proprietari di felini specialmente durante i mesi più freddi dell’anno.

Notare la il corpo del gatto freddo al tatto, può far preoccupare molto, proprio perché, il gatto è noto per l’amore per il calore e la sua costante ricerca delle posizioni al sole.

Tuttavia, comprendere il motivo per cui il gatto ha la pelle fredda è essenziale per la sua salute. Ecco perché, in questo articolo andremo a scoprire perché il gatto ha la pelle fredda.

Perché il gatto ha la pelle fredda

In questo articolo, andremo a conoscere le ragioni fisiologiche dietro la temperatura corporea del gatto e come proteggerlo dal freddo.

Scopriremo anche, quando è necessario un intervento del veterinario e quali misure preventive possono essere adottate.

Le cause della pelle fredda del gatto

Questa condizione nel gatto, può essere causata da diverse ragioni, tra cui:

condizioni ambientali : se il gatto è esposto a temperature fredde o umide per un periodo prolungato la sua pelle potrebbe apparire più fredda del solito;

: se il gatto è esposto a temperature fredde o umide per un periodo prolungato la sua pelle potrebbe apparire più fredda del solito; malattie o condizioni mediche: ipotermia, insufficienza cardiaca, anemia o problemi di circolazione possono influenzare la temperatura corporea del gatto e rendere la sua pelle più fredda del normale;

possono influenzare la temperatura corporea del gatto e rendere la sua pelle più fredda del normale; regolazione termica: durante i periodi di inattività o in condizioni di freddo estremo, il gatto può ridurre il flusso sanguigno alla pelle per conservare il calore corporeo;

durante i periodi di inattività o in condizioni di freddo estremo, il gatto può ridurre il flusso sanguigno alla pelle per conservare il calore corporeo; stress o ansia: lo stress o l’ansia, possono influenzare il flusso sanguigno e la temperatura corporea del gatto.

Sintomi

Oltre alla pelle fredda, ci sono altri segnali di malessere che il gatto manifesta in una condizione di sofferenza, essi sono:

Ricordatevi che prestare attenzione ai segnali di malessere nel vostro gatto può aiutare a individuare precocemente eventuali problemi di salute.

Diagnosi

Per diagnosticare la condizione, il veterinario controllerà attentamente la pelle dell’animale per vedere se appare più fredda al tatto rispetto alla norma.

Toccherà delicatamente parti del corpo come la pancia o le orecchie e confronterà la temperatura con altre parti del corpo.

Dopodiché, con un termometro a infrarossi, senza avere contatto, potrà misurare la temperatura del gatto da una piccola distanza.

Un esame completo, potrà aiutare a identificare eventuali problemi di salute sottostanti e determinare se la pelle fredda è un sintomo di una condizione più grave.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Accessori per il gatto in inverno: come proteggere il micio dal freddo invernale

Trattamento

Per risolvere il problema, occorrerà conoscere le cause sottostanti e la gravità della condizione in cui si trova attualmente il gatto.

Ecco alcune misure che possono essere utili:

riscaldamento e copertura : posizionare il gatto in luoghi caldi e protetti con una coperta, una cuccia imbottita o un’area vicino a una fonte di calore;

: posizionare il gatto in luoghi caldi e protetti con una coperta, una cuccia imbottita o un’area vicino a una fonte di calore; alimentazione e idratazione: somministrare cibo e acqua nutrienti e freschi. Alcuni cibi ricchi di grassi possono aiutare aumentare la produzione di calore corporeo nel gatto.

Se la pelle del gatto continua a non prendere temperatura e ciò è accompagnato da altri segnali, precedentemente citati, è opportuno consultare nuovamente il veterinario.

Per tale motivo, occorrerà osservare attentamente il gatto per eventuali segni di miglioramento o peggioramento della sua condizione.