I segnali che indicano che il tuo cane è felice in casa

Se trovi difficoltà nel capire se il tuo cane sia davvero felice nella sua nuova casa prova a fare caso a quesi inconfondibili segnali.

Quando un cane cambia casa ha bisogno di tempo per potersi adattare completamenti ai nuovi spazi che la compongono. Che si tratti del suo primo rifugio o di un nuovo ambiente in cui si è appena trasferito con la sua famiglia di sempre è molto importante fare attenzione ai suoi comportamenti. Ciò permetterà di scoprire se le fasi del suo adattamento al luogo corrispondano al suo benessere fisico e mentale. Un cane appena adottato, ad esempio, potrebbe fare più fatica ad abituarsi rispetto agli altri.

Alcuni segnali da non trascurare per assicurarti che il cane sia felice

Se il sogno di ogni cane è quello di tuffarsi in una piscina molto speciale, a volte per rendere felice un quattro zampe è sufficiente che quest’ultimo riesca a sentire a proprio agio nell’ambiente in cui trascorre le sue giornate. Se avete appena adottato un pelosetto conoscere quali sono i segnali che possono aiutarvi a comprendere meglio il suo stato d’animo potrebbe esservi di grande aiuto.

Oltre a mostrare vicinanza al fido, oppure a non trascurare il contatto visivo con lui, è anche fondamentale rivolgere la giusta attenzione ad alcuni aspetti che potrebbero dirci di più sul suo rapporto con lo spazio circostante:

Un posto solo per lui

Un cane potrebbe avvertire un senso di confusione in un nuovo ambiente. I segnali che indicano che il fido non si senta spaesato nella sua nuova casa comprendono la facoltà di riuscire a riposare. Il cane, una volta inserito nel suo nuovo ambiente, cercherà un luogo tutto per lui in cui poter trascorrere dei momenti di serenità.

Se notiamo – dunque – che il fido è iperattivo, ha reazioni eccessive, oppure fatica a concedersi delle pause di relax, aiutiamolo e predisponiamo un luogo nella casa che esaudisca queste sue esigenze. Durante i primi giorni il cane avrà bisogno di metabolizzare il cambiamento. Non spaventiamoci dunque se dovesse trascorrere molto tempo a sonnecchiare. Potrebbe essere il primo indizio di una buona adattabilità al cambiamento.

Il momento dell’esplorazione

Capire se un cane è felice di vederci potrebbe essere molto più semplice rispetto alla possibilità di scoprire quale sia il suo stato d’animo nella sua nuova casa. Di risposta ai ritmi di vita diversa o alle caratteristiche della nuova routine un cane potrebbe chiudersi in se stesso oppure sentirsi escluso da quello che accade attorno lui. Se il cane tende, invece, con frequenza a esplorare il nuovo ambiente significa che lo sta apprezzando. Le caratteristiche della sua nuova casa stimolano la sua curiosità.

Per aiutarlo in questo processo di scoperta, favorendo – ancor di più – la sua percezione di sentirsi incluso nelle novità che riguarda il nuovo ambiente si può valutare la possibilità di partecipare all’esplorazione dei luoghi assieme al fido, oppure a presentarli a lui nel momento stesso in cui accediamo nella nuova casa.

Al contempo si può anche coinvolgere il cane in attività ludiche simili al rinforzo positivo. Per “ogni luogo” scoperto dal fido diamo lui un premio come un piccolo ma gustoso snack.