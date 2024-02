Gatto alle prese con una cimice: reazione inaspettata

Un gatto è alle prese con una cimice per la prima volta, ma come reagirà? Il video ha fatto il giro del web.

Il gatto è sicuramente un animale molto curioso e dà un senso di sicurezza perché si accorge della presenza di qualsiasi cosa in casa. Infatti, sente anche il rumore più lieve di uno scarafaggio o, in questo caso, di una cimice. Poi, è molto attento a ciò che si muove e ne viene attratto perché risveglia il suo istinto di caccia. Questa volta un bellissimo gatto rosso ha visto una cimice sul soffitto e ha deciso di avvicinarsi. La sua mamma umana pensava la aiutasse, ma la sua reazione è stata del tutto inaspettata. Vediamo che cosa è successo.

Gatto alle prese con una cimice: l’espressione dice tutto

Spesso capita che le cimici diano fastidio alle persone. Sono insetti che quando volano fanno un rumore particolarmente fastidioso, quando si spaventano lasciano un cattivo odore. La persona che ha caricato il video sui social all’inizio era molto contenta che il suo gatto si potesse occupare della cimice al suo posto, però non è andata come avrebbe voluto.

Il video è comparso sul profilo TikTok di @aliceangusti con una scritta molto eloquente: “usi il tuo gatto per catturare la cimice entrata in casa ma a quanto pare a lui fanno più schifo che a te“. Non è difficile, leggendo queste parole, capire come andrà.

Il gatto vede la cimice, la osserva, si avvicina, poi la osserva ancora cercando di capire di che cosa si tratta nella precisione. Poi, allunga la sua zampa per cercare di toccarla. Cambia idea. Allora decide di usare il suo olfatto. Avvicina il naso e annusa.

La sua reazione è molto chiara. Rimane talmente disgustato dall’odore dell’insetto che immediatamente gli vengono i conati di vomito.

Non è stato sufficiente guardare la sua mamma umana per prendere coraggio, ha deciso che quell’insetto proprio non gli piace. Sicuramente la prossima volta gli starà alla larga.

@aliceangusti 🪲 CIMICE 1 – GATTO 0 🐱 La reazione finale dice tutto 😂 #cat #catsoftiktok #cimice #gatto #funnycat #neiperte ♬ The Funny Bassoon – Eitan Epstein Music

Chi ha postato il video ci aveva avvertito “Cimice 1 – Gatto 0” aggiungendo che la reazione finale sarebbe stata chiarificatrice. Infatti, così è stato. Non si contano le reazioni e i commenti a queste immagini.

Il gatto, però, ha ricevuta molta solidarietà nei racconti degli utenti alle prese con i propri mici e altri animali. Alcuni scappano, sono molto paurosi, altri ne sono schifati esattamente come lui.

La reazione buffa e inaspettata di questo micio ha divertito tutti e ha creato un momento di condivisione molto bello in cui tutti hanno raccontato il carattere del proprio pelosetto. Qualcuno ha azzardato un “i gatti non funzionano più”, mentre qualcun altro ha assicurato che il suo gatto dà ancora la caccia ai topi.