Peppe Di Napoli a Verissimo: “Mi hanno fatto esplodere la pescheria con una bomba”

Peppe Di Napoli oggi pomeriggio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha ribadito perché ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi.

“Ho voluto abbandonare perché amo mia moglie e i miei figli, senza di loro non sono riuscito a stare.. La notte non dormivo, pensavo a loro. 24 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento, non eravamo mai stati distanti prima d’ora. […] Poi è successo che non riuscivo a dormire bene perché mi faceva male l’anca, ma mi sono ritirato per la mia famiglia. Ora ho potuto riabbracciare mia moglie, la amo sempre di più”.