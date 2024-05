L’ultimo straziante addio a Giada Paolella, la bimba di 8 anni morta mentre tornava a casa con la nonna ed il fratello maggiore

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 maggio, nella chiesa di Castione, comune in cui viveva, sono stati celebrati i funerali di Giada Paolella. La bambina di soli 8 anni, che purtroppo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale, mentre rientrava a casa con la nonna ed il fratello maggiore.

Sull’accaduto stanno al momento indagando le forze dell’ordine, anche per capire le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti, che si sono scontrati frontalmente. L’impatto tra loro è apparso da subito molto grave e violento.

Il dramma di questa bambina è avvenuto nella serata di martedì 7 maggio. Giada era in macchina con la nonna e con il fratello maggiore. La signora dal comune di Zanica li stava riportando a casa, dopo gli allenamento di calcio del bambino. Tuttavia, è proprio mentre si trovavano lungo la ex statale 671, che è avvenuto l’impensabile.

L’auto con a bordo i due bambini, si è scontrata frontalmente contro una Bmw, con a bordo una coppia. L’impatto tra i due veicoli, è apparso da subito molto grave e violento. Infatti i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma per la piccola Giada non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

L’ultimo straziante addio alla piccola Giada Paolella

La giornata di ieri, tutto il comune di Castione si è unito al dolore di questa famiglia, colpita da una straziante perdita. La chiesa era gremita di persone per la piccola, ma anche per i suoi cari. Non tutti sono riusciti ad entrare all’interno, infatti hanno atteso la fine del rito all’esterno.

Anche i suoi piccoli compagni di classe hanno scelto di essere presenti, in mano avevano in mano un palloncino bianco a forma di cuore, con scritto il nome della loro amichetta scomparsa. Inoltre, avevano anche un tulipano bianco, simbolo di purezza ed amore. Il parroco don Stefano Pellegrini, nella sua omelia ha detto: