Ex naufrago: “Cosa non funziona di questa edizione de L’Isola e chi vince”

Nonostante le novità, questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sembra non decollare, gli ascolti non brillano e il pubblico non si sta affezionando a nessun concorrente. E proprio delle problematiche di questa nuova Isola ha parlato un famoso ex naufrago in un’intervista rilasciata a SDL Tv.

Ospite a SDL Tv, Luca Vismara ha dato voce al pensiero di molti. Secondo l’ex naufrago quest’anno il reality di Canale 5 non starebbe sfamando la curiosità del pubblico, un esempio è quello del cibo rubato (ma anche l’espulsione di Francesco Benigno liquidata in 50 secondi).

“I pro di questa edizione? L’Isola è sempre quella, di base è un programma a cui io sono molto affezionato. L’esperienza rimane più o meno la stessa per i naufraghi, ma un po’ meno per il pubblico, devo dirti la verità. Nonostante mi stia piacendo Vladimir Luxuria, non mi piace invece quell’omertà che sta girando intorno al reality. Tradotto in parole semplici: il reality deve andare a scavare nelle situazioni che nascono. Dal momento in cui si decide di non approfondire o parlare di determinate cose, tu allora stai uccidendo il reality secondo me.

A cosa mi riferisco? Un esempio è quello dell’ultima puntata. Hanno rubato il cibo di un cameraman. Io voglio sapere i nomi di chi ha rubato il cibo e di chi l’ha mangiato. Anche i concorrenti stessi, se vogliono accusare qualcuno non possono lanciare il sasso e nascondere la mano, che facciano i nomi. Così la produzione stessa e gli autori dovrebbero scavare per farci sapere chi è coinvolto. Chi l’ha rubato alla fine? Non l’hanno detto”.