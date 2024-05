Tommaso Stanzani: “Oreste è il mio nuovo fidanzato, Zorzi l’ho lasciato io”

Tommaso Stanzani ieri è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha potuto parlare del nuovo fidanzato Oreste. Su Instagram il ballerino segue solo un ragazzo che si chiama così e le sue foto sono piene di cuoricini e commenti dolci da parte sua, quindi i pochi dubbi sulla sua identità sono subito spariti. Il fortunato si chiama Oreste Gaudio, è un ballerino anche lui e in passato ha provato a partecipare – con scarso successo – ad Amici.

Qua sotto un po’ di foto di Oreste Gaudio, compresa un’immagine di lui ad Amici di un po’ di anni fa.

“Ho letto in un’intervista che Tommaso Zorzi ha detto che è finita per colpa sua e che si prende le sue responsabilità, ma che nonostante tutto è rimasta un’amicizia fra voi“, ha detto Silvia Toffanin a Tommaso Stanzani, che ha così risposto:

“Davvero ha detto così? Non lo sapevo! Comunque sì, sono d’accordo con lui. Non è stata tutta colpa sua, diciamo che è stata colpa di entrambi. La storia è finita anche se all’epoca non volevo che finisse, ero innamorato. Sono stato io a prendere questa decisione, pur non volendo prenderla. Adesso però ragionandoci penso che ho fatto bene. A due anni di distanza posso dirti che Tommaso è una persona intelligente, talentuosa, educata e simpatica, ma non fa proprio per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a quello che credo io. Io sono più giovane e vedo ancora le fiabe alla Disney. Però finché posso perché non posso credere alle fiabe?”.