la ricetta del primo al forno facile e goloso

I cannelloni prosciutto e formaggio sono una variante super golosa del classico primo piatto della domenica. Facili e veloci da preparare, soprattutto se si sceglie di utilizzare besciamella e cannelloni già pronti, sono ideali da servire per un pranzo speciale o un menu di festa: con la loro crosticina croccante in superficie e l’interno scioglievole e cremoso, metteranno d’accordo grandi e piccini.

Per portarli in tavola, bastano pochi ingredienti e un pizzico di manualità: le sfoglie di pasta fresca all’uovo vengono farcite con un velo di besciamella, prosciutto cotto affettato sottile, delle fette di formaggio a pasta filata e grana grattugiato, poi arrotolate strettamente per conferire loro la tipica forma cilindrica. Non rimarrà che posizionarle in una pirofila, ricoprirle di altra besciamella, formaggio e noce moscata, quindi cuocerle in forno statico preriscaldato per 25 minuti, e passarle infine sotto il grill per altri 5 minuti.

Il risultato è una pietanza dal cuore filante, in perfetto contrasto con la gratinatura dorata, che conquisterà il palato dei tuoi ospiti. Noi abbiamo utilizzato una sfoglia già pronta ma, se hai tempo a disposizione, puoi confezionarla in casa seguendo le nostre indicazioni: ti occorrerà solo un matterello e un po’ di olio di gomito oppure, per semplificare l’operazione, una comoda macchinetta sfogliatrice.

Se decidi di usare besciamella home made, ti consigliamo di lasciarla piuttosto fluida: in questo modo, i cannelloni resteranno morbidi al centro e non rischieranno di seccarsi.

Scopri come preparare i cannelloni prosciutto e formaggio seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i cannelloni ricotta e spinaci, la versione ai funghi e quella con le verdure.

Come preparare i cannelloni prosciutto e formaggio





Stendi la sfoglia su di un piano da lavoro e spalma uno strato di besciamella .





Aggiungi una fetta di prosciutto cotto .





Posiziona due fette di formaggio filante .





Spolverizza di grana grattugiato .





Spezia con del pepe nero macinato al momento .





Arrotola la sfoglia farcita su sé stessa in modo da formare un cannellone ben stretto. Procedi allo stesso modo per tutte le altre sfoglie di pasta.





Distribuisci uno strato di besciamella alla base di una pirofila da forno delle dimensioni di 20 x 25 centimetri .





Posiziona i cannelloni nella pirofila, con la chiusura rivolta verso il basso e facendo in modo siano ben stretti tra loro, così da mantenere la forma durante la cottura.





Cospargi la superficie con altra besciamella, formaggio grattugiato e un pizzico di noce moscata , quindi cuoci i cannelloni in forno statico preriscaldato a 180 °C per 25 minuti; prosegui poi per altri 5 minuti attivando la funzione grill.





Una volta cotti sforna i cannelloni, distribuiscili nei piatti individuali e servili ben caldi .

Consigli

Puoi personalizzare i cannelloni come preferisci: al posto del formaggio filante, puoi utilizzare fontina, emmental, stracchino o della mozzarella tagliata sottile, purché lasciata scolare dal suo siero per almeno una mezz’ora. Per una variante vegetariana, basterà sostituire il prosciutto cotto con zucchine, melanzane o peperoni grigliati, oppure sbizzarrirti con gli ortaggi che più ti piacciono. Puoi usare parmigiano o pecorino grattugiato, e omettere la noce moscata, se non la gradisci.

Conservazione

I cannelloni prosciutto e formaggio si conservano in frigorifero, ben coperti da un foglio di pellicola trasparente, per 1 giorno al massimo. Prima di consumarli, scaldali in forno per circa 10 minuti. Puoi congelarli fino a 1 mese, sistemati in contenitori di alluminio monoporzione. Inoltre, puoi anche prepararli in anticipo e conservarli in frigorifero per poi cuocerli il giorno dopo, o metterli in freezer da crudi, così da averli pronti da infornare all’occorrenza.