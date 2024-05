Incidente dopo la vittoria all’Eurovision: Nemo cade e rompe il trofeo

Con la sua The Code ieri sera Nemo ha battuto la concorrenza ed ha trionfato all’Eurovision Song Contest 2024. Il cantante della Svizzera ha ricevuto 365 punti dalle giurie e 226 dal televoto. Loreen (la vincitrice della scorsa edizione) è salita sul palco ed ha consegnato il premio nelle mani di Nemo e poco dopo però è accaduto un incidente.

Nemo ha cantato nuovamente la sua The Code, poi ha preso tra le mani il trofeo ed è accaduto l’incidente. Il giovane cantante ha iniziato ad esultare verso il pubblico, poi si è inginocchiato, si è sbilanciato in avanti ed ha rotto in due il microfono di cristallo.



“Sono pronto per la finale, sono tanto felice di come stanno andando le cose. Questi giorni sono stati pazzeschi ed è stato così bello stare insieme a tutti questi artisti. Poi è stato anche bello e rilassante prendermi del tempo per me stesso, stare nella camera d’hotel e guardare film per rilassarmi. Sono tanto orgoglioso di quello che abbiamo creato. Cosa c’è dietro alla performance? L’idea è di raccontare una storia, parlo di un mondo binario e delle sfide che sono richieste per vivere in un ambiente con due dimensioni. Penso sia una bella rappresentazione in immagini di quello che dice la mia canzone. Mi sono divertito così tanto nel prepararla e credo sia molto cool. Credo sia una performance divertente, ma anche con un bel significato e questo per me è importante.

Capire che dietro a me ho una comunità su cui contare e che mi sta supportando è bellissimo. Come persona apertamente queer non è sempre stato semplice esprimermi, ma adesso mi sento compreso e anche apprezzato. Questo è magnifico e vorrei che sapeste che non lo do per scontato. Tutto questo supporto mi scalda il cuore e mi fa sentire così bene. La comunità dell’Eurovision è qualcosa di così speciale. Non tutti penso lo sappiano, chi non la conosce non può nemmeno immaginarlo”.