Gaia De Martino e il rapporto con Mida dopo Amici

Gaia De Martino e Mida non stanno più insieme (lui ha addirittura iniziato a flirtare con la sostituta di lei, Aurora) e ospite a Verissimo da Silvia Toffanin la ballerina ha mantenuto il punto. Ovviamente non ne ha parlato male, anzi (“anche lui è stato importante in questo percorso di crescita, rimane una persona importante“), ma sul loro rapporto dopo Amici è rimasta sul chi vivrà vedrà.

“L’amore? Anche lui è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto, rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi. A me piace sempre pensare positivo e continuerò a farlo. Comunque è difficile viversi dentro a una bolla. Magari fuori sarà diverso. Sicuramente io gli voglio bene, vedremo fuori”.

Gaia De Martino ha poi parlato di Amici.

“Quello di Amici è stato un percorso pieno di emozioni, così lo posso definire. Un’esperienza molto importante. Non riesco a non emozionarmi. Io seguivo Amici da sempre, con mia madre sul divano, da quando ero una bambina. Lei è una grande fan. Questo era il quarto anno che ci provavo, infatti ancora non riesco a realizzare. Ci sono stati dei momenti molto forti che mi hanno fatto andare avanti nonostante questo infortunio. Una crescita importante, sono cambiata tanto grazie ad Amici”.

E anche alla luce di come sono andati i fatti (mi riferisco all’infortunio e alla sostituzione in corsa), Gaia non cambierebbe nulla del suo percorso.

Gaia De Martino ad Amici contro Mida: “Il sentimento da parte sua non c’è mai stato“

“Ho un attacco di pianto scusami, la sua indifferenza mi ferisce. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri. Non è che mi piace ancora, ma piango per quello che c’è stato e come si comporta. Ha anche detto ‘lei non balla e arriverà in finale’. Non riesco a essere indifferente a certe cose. La verità è che il sentimento da parte sua non c’è mai stato. Io certe cose non le merito proprio”.