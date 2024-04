Giulia Mannucci de Il Collegio: le foto prima e dopo il reality

“Io mi faccio le maschere di trucco in faccia, perché poi se una persona è carina esteticamente si fa la maschera di trucco, perché se no non può essere carina, bisogna per forza trovare una giustificazione capito? Vabbè beati voi, comunque non mi sono rifatta niente. Ogni tanto faccio delle punturine alle labbra ma non le faccio da dicembre, e le ho fatte per tre volte quindi non esageriamo. Ho curato le occhiaie poiché avevo il nero sotto agli occhi per un problema di carnagione. Se avessi rifatto qualcosa ve ne avrei parlato tranquillamente. Gli occhi non me li sono rifatti ancora. Ah, sono dimagrita: quando uno dimagrisce cambia, il viso si fa più sottile, anche il corpo, si cresce! Prima non mi facevo vedere struccata per il nero sotto gli occhi e non ero in pace con me stessa, tutto qua”.