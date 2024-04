Cristiano Malgioglio compie gli anni e Maria De Filippi gli scrive una lettera

Autore, paroliere, cantautore ma soprattutto personaggio televisivo: Cristiano Malgioglio qualche giorno fa ha compiuto 79 anni e Maria De Filippi gli ha scritto una breve lettera d’auguri che è stata letta nel quotidiano di Amici andato in onda oggi.

“Mi sono commosso, non me lo aspettavo, stamattina mi sono fatto gli auguri da solo, mi sono detto ‘Cristiano buon compleanno’. Io detesto gli anniversari e i compleanni. Il mio passaporto lo tengo chiuso dentro la cassaforte, lo mostro solo in aeroporto quando devo partire per andare all’estero“. Successivamente ha letto la breve lettera che gli ha scritto di suo pugno Maria De Filippi: “Tanti auguri Cristiano, ci vediamo stasera a cena per festeggiare. Ti voglio bene, Maria“.

Cristiano Malgioglio, una carriera sempre al top

In attività dagli anni ’70 (ha scritto per sé e per le più grandi: da Mina a Iva Zanicchi fino a Milva), dagli anni 2000 è un volto televisivo riconoscibilissimo e super amato. Ha partecipato ai più grandi show della Rai di Carlo Conti (da I Raccomandati a Tale e Quale Show), è stato una spalla per Piero Chiambretti (da Chiambretti Supermarket a La Repubblica delle Donne), ha prestato la propria immagine ai reality show (due volte naufrago de L’Isola dei Famosi e due volte vippone del Grande Fratello Vip); ha lavorato al fianco di Nicola Savino, ha condotto un programma ispirato a quello di Raffaella Carrà e infine ora è da due anni giudice di Amici di Maria De Filippi.

79 anni e non sentirli.

Auguri, Cristiano!