Paura per Gianni Morandi, il cantante si mostra così sui social e lo scatto fa preoccupare i fan

Gianni Morandi è tornato a far parlare di sé a causa di una foto che ha pubblicato pochi minuti fa sui social. Il noto cantante di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte è comparso con una benda sull’occhio, generando il panico tra alcuni artisti e tutti i suoi fan.

Gianni Morandi

Che cosa è successo all’eterno fanciulletto?

Gianni Morandi torna sui social: grande allarme tra i fan

Qualche ora fa Gianni Morandi è finito al centro della scena a causa di una sua foto pubblicata su Instagram. L’uomo ha infatti deciso di postare uno scatto dove appare con una benda sull’occhio. La sua è stata una scelta ben ponderata, in quanto da sempre molto legato al pubblico con il quale scambia ogni tipo di confidenza.

Gianni Morandi

Inutile dire come nel giro di pochi secondi siano fioccati tantissimi commenti. In alcuni di questi è stato possibile vincere una grande preoccupazione sia da parte dei suoi fan che in base a quanto espresso da altri artisti del suo settore.

Che cosa è successo di così grave? Per quale motivo uno dei cantanti che hanno dato vita alla musica italiana è apparso in queste condizioni sui social? La risposta è arrivata dallo stesso Gianni che, nonostante tutto, è apparso sereno come sempre.

Morandi spiega la situazione e fa ridere i followers

Commenti social

Tra i tanti commenti anche quelli di artisti famosi come ad esempio Cesare Cremonini ed Emma, i quali si sono subito preoccupati per le condizioni di salute del cantante. Gianni Morandi è invece apparso impassibile fin dal primo minuto, dimostrando come tutto questo non rappresenti nessuna minaccia alla sua salute.

Gianni Morandi

Quando qualcuno gli ha chiesto che cosa si sia fatto ha infatti scherzato sull’esistenza di un piccolo diverbio tra padre e figlio. Ovviamente si tratta semplicemente di una battuta, in quanto Gianni Morandi ha scritto di essersi sottoposto ad un intervento oculistico per rimuovere la cataratta. Per un attimo ci siamo realmente preoccupati, ma alla fine abbiamo scoperto che quello che è successo a Gianni è semplicemente la conseguenza di un normale intervento chirurgico di routine.