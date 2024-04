Gravissimo lutto improvviso per Vladimir Luxuria “che dolore immenso lasci…”

Quando si deve dire addio ad una persona amata le parole sembrano essere sempre poche e inutili per spiegare l’enorme dolore che si sta provando. Esprimere ciò che si sta provando può aiutare davvero molto la persona che deve dire addio. Ricordare qualcuno inoltre rende onore ed omaggio a quella persona che ha lasciato un importante segno nelle nostre vite. Proprio questo ha voluto fare Vladimir Luxuria che oggi sta affrontando un lutto e tramite i suoi social ha deciso di onorare questa stupenda persona.

Nella giornata di mercoledì 24 aprile, Vladimir Luxuria ha salutato attraverso un post su Instagram un suo carissimo amico. Le parole scritte dalla commentatrice toccano i cuori di molti suoi fan. Un uomo giovane ed attivo nella comunità e nella difesa dei diritti Lgbtqia+. Vladimir, nonostante il profondo dolore, ha voluto dedicare un dolce messaggio di addio attraverso i suoi social a Luigi Carollo.

La conduttrice condivide alcune foto con il cinquantaseienne palermitano con il quale ha condiviso molti eventi e momenti importanti. Luigi era uno storico attivista dei diritti del movimento Lgbtqia+ ed un grande protagonista del pride. Coordinatore del Palermo Pride, di cui è stato anche uno degli ideatori, Luigi ha lasciato un’importante segno nella vita di molte persone. Tra queste anche Vladimir Luxuria con la quale ha condiviso diversi pride e battaglie in difesa dei diritti della comunità ed inoltre, come dice la stessa conduttrice, molte chiacchiere e risate. Vladimir condivide anche un post di Iken_lgbt che la ritrae insieme a Luigi.

“Eccoci caro Luigi, in prima fila al Palermo Pride, sempre insieme a Vladimir Luxuria uniti e determinati. Che dolore immenso ci lasci, in un modo cambiato ed irriconoscibile rispetto a quello immaginato. Ti abbracciamo e non ti dimenticheremo.”