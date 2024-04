le nuove foto non lasciano dubbi

Belen sembra essere di nuovo innamorata e più felice che mai. Le voci su una possibile nuova frequentazione circolano da settimane e sembrerebbero avere un fondamento. Nuove immagini con la nuova fiamma la ritraggono felice e innamorata. Dopo la fine della relazione con Elio, la showgirl argentina si sarebbe concentrata sulla sua carriera, con il lancio della sua nuova linea di prodotti di bellezza. Certo una donna così bella e passionale non poteva restare single a lungo.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, nei giorni scorsi, Belen sarebbe molto innamorata del suo nuovo fidanzato Angelo Edoardo, 34 anni, di origini siciliane. La frequentazione tra Belen e Angelo sarebbe iniziata all’inizio di marzo e il ragazzo sarebbe stato già presentato ai figli della showgirl Santiago e Luna Marì, con cui è andata a Disneyland recentemente. Secondo alcune indiscrezioni sembra che la madre di Angelo non sia molto contenta di questa relazione. Nessuna madre vorrebbe il figlio esposto ad un tale ciclone mediatico come è la showgirl argentina, la cui vita privata è sempre sotto i riflettori.

La conferma sarebbe arrivata grazie ad alcune foto pubblicate da Diva e Donna che danno ormai per ufficiale la relazione. La coppia potrebbe farsi vedere insieme durante il matrimonio della sorella della showgirl con Ignazio Moser che sarà celebrato il 30 Giugno. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: Belen presenterà il suo nuovo fidanzato durante la cerimonia o ufficializzerà la relazione prima per non rubare la scena a Cecilia?

Tanta la curiosità che gira intorno alla chiacchieratissima Belen. Milioni di follower seguono con trepidazione le sorti delle sue storie d’amore che non lasciano mai spazio alla noia. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa storia d’amore che sta tenendo col fiato sospeso i fan della showgirl.

Nessun commento al momento dalla donna più bella della televisione italiana e questo non fa altro che alimentare pettegolezzi e domande, ma i momenti immortalati recentemente li vedono passeggiare serenamente mano nella mano, lasciando poco spazio all’immaginazione.

