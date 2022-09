Patrizia Rossetti sull’amante del marito: “Lavora a Mediaset, bionda”

Appena entrata al Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti ha raccontato di aver beccato l’ex marito in camera con l’amante. La conduttrice ha anche dato qualche dettaglio, dicendo che l’amante lavora nel suo ambiente televisivo.

Ieri notte la regina delle televendite è tornata a parlare delle corna subite ed ha aggiunto che la nuova fiamma del suo ex lavorerebbe dietro le quinte di Mediaset.

“Lavora dietro le quinte Mediaset e la chiamano frigorifero campeggio. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni. Lui non mi ha mai tradito con un uomo. Se fosse sarebbe stato peggio. Perché è un doppio tradimento. Significa che mi hai mentito anche sul tuo orientamento e allora non transigo. Però questo non è successo. Non giudico assolutamente chi perdona tutto, ma io certe cose non le accetto. Se mi tradisci per me è finita e basta. – ha concluso Patrizia Rossetti – Io mi conosco e sono molto gelosa. Se forzata posso anche provare a pensare di perdonare ma ci starei male. Se penso al mio uomo con un’altra impazzisco”.

Patrizia Rossetti: “Lavora nel bar di Mediaset ed è bionda”.

Di questo corna gate si è occupata anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ieri nella trasmissione di Canale 5 è intervenuta Samantha De Grenet ed ha rivelato che l’amante di cui parla Patty Lipsticks sarebbe bionda.

“Lei lo ha beccato proprio sul fatto con questa signora bionda mesciata. Che pare lavori all’interno di Mediaset come barista. Questo lo ha detto lei non è che lo rivelo io. l’ho sentita io in diretta. L’ha dichiarato, ma non ha fatto nomi e cognomi. Ha detto che li ha visti e poi si è lasciata per questo”.

Ok, se non altro sappiamo che la donna in questione non è un volto popolare. E quindi il caso si fa decisamente meno interessante.

La rivelazione choc di Patrizia Rossetti: “Ho beccato il mio compagno con l’amante”. I nostri opinionisti si scatenano, in particolare il direttore Alessi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/db0DcUBSyv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 23, 2022

Foto: Endemol Shine Italy, Mediaset.