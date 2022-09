Super Bowl 2023: Taylor Swift non ci sarà, le popstar in lizza

Ieri diverse testate – tra cui Variety – hanno rivelato che l’artista che sarebbe salita sul palco dell’Halftime Show del Super Bowl 2023 sarebbe stata Taylor Swift. I rumor hanno iniziato a circolare quando la NFL ha rivelato che la Pepsi non sarebbe più stata lo sponsor principale dell’evento e che al suo posto sarebbe subentrata Apple Music. Taylor infatti ha un contratto in esclusiva con la Coca Cola e non avrebbe mai potuto esibirsi in uno spettacolo targato Pepsi.

TMZ però poche ore fa ha assicurato che Taylor non si esibirà al prossimo Superbowl: “I fan di Taylor Swift potrebbero pensare che il loro idolo potrebbe esibirsi al prossimo spettacolo del Super Bowl Halftime, ma non è vero. I social media sono andati a fuoco venerdì dopo che i fan di TS hanno pensato che la NFL avesse lanciato alcuni indizi che suggerivano che Taylor fosse l’artista scelto. Tuttavia, abbiamo parlato con fonti attendibili che ci dicono che Taylor NON si esibirà al Super Bowl LVII in Arizona. Le nostre fonti vicina alla NFL ci dicono che stanno ancora cercando una popstar femminile per la grande esibizione“.

Taylor Swift will not be performing at the 2023 Super Bowl despite conflicting reports, sources with direct knowledge tell @TMZ. 🔗: https://t.co/APsMSflMMg pic.twitter.com/BnYG8q5VjD — Pop Crave (@PopCrave) September 23, 2022

Contradicting sources from Variety, People says that Taylor Swift will not headline the Super Bowl halftime show next year. pic.twitter.com/fe1wKI021W — Pop Base (@PopBase) September 23, 2022

Super Bowl 2023: le popstar che potrebbero esibirsi all’Halftime Show.

Britney Spears e/o Christina Aguilera

Rihanna

Harry Styles e/o Dua Lipa

Olivia Rodrigo e/o Billie Eilish

Lizzo e/o Nicki Minaj

BTS e/o BLACKPINK

Bad Bunny e/o J Balvin

Tra questi nomi direi che i più probabili sono Bad Bunny e Dua Lipa, ma staremo a vedere. Personalmente però mi auguro di vedere su quel palco Rihanna, Nicki Minaj, Britney Spears (magari in coppia con la nemica amatissima Christina Aguilera).