Pascale su Berlusconi e i retroscena sulle foto con Turci: “Paparazzi mandati da..”

Francesca Pascale questa sera sarà ospite a Belve di Francesca Fagnani e nel corso dell’intervista la conduttrice le ha chiesto di Paola Turci, di Silvio Berlusconi e di quelle famose foto che le hanno fatto outing.

“Quelle foto sono state fatte fare da una persona accanto a Berlusconi, di Forza Italia, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata“, ha dichiarato Francesca Pascale ammettendo che quei paparazzi non erano lì per caso. “Erano stati mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C’è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male. Mi sono sentita violentata”.

Quando è stata paparazzata con Paola Turci, Francesca Pascale aveva già interrotto la sua relazione con Silvio Berlusconi. “Se ho mai detto che chiedevo a Berlusconi tutti i giorni di sposarmi? No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente”. Un allusione palese a Marta Fascina con cui Silvio Berlusconi si è sposato “per finta”.

Francesca Pascale su Silvio Berlusconi: “Mai voluto sposarlo”

Francesca Pascale oggi ha smentito di aver mai avuto la volontà di sposare Silvio Berlusconi ma per dovere di cronaca vi ricordo una copertina di Vanity Fair del 2013 dove compare il titolo: “Francesca Pascale e io lo sposerò. Lui non vuole sapere: sei troppo giovane. Lei l’ha spuntata e non si ferma qui“; con tanto di virgolettato al suo interno: “L’ho cercato, l’ho corteggiato, l’ho fatto innamorare e l’ho fatto fidanzare. Praticamente ho fatto e faccio tutto io: lui deve solo dire di sì“. […] “Ero minorenne quando mi sono messa in testa di arrivare a lui. […] Gli ho subito domandato se potevo lasciargli il numero di telefono. Gli ho anche chiesto il suo. Lui mi ha detto: ‘Ma sei spietata’. Era il 5 ottobre 2006“.