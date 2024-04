Nuove accuse di Benigno: “Contro di me con il macete, lo tenevano in quattro”

Dopo lo sfogo di ieri notte, Francesco Benigno oggi ha parlato nuovamente della sua espulsione a L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è tornato su Facebook con nuove accuse, questa volta rivolte a Peppe Di Napoli. Francesco ha tirato in ballo il suo scontro con l’ex naufrago napoletano, dicendo che lo reggevano in quattro mentre inveiva contro di lui con un macete in mano.

“Grazie ai tantissimi che non si sono fatti ingannare da questi fannulloni e hanno capito il 10° tentativo di tranello. Si può discutere, bene o male, alzare la voce, ma in una situazione estrema come nell’Isola e dopo due giorni di provocazioni continue, compreso i dieci minuti prima (che ovviamente non vi hanno fatto vedere), né tanto meno quelli dopo, non credo che tra di voi se uno vi mette per ben due volte la mano in faccia e vi spinga con violenza facendomi uscire dall’inquadratura, ci sia qualcuno che mantiene la calma come ho fatto io. – continua Francesco muovendo nuove accuse – Provate a fermarvi un attimo, a pensare la scena di Peppe che inveisce contro di me con il macete e quattro persone che lo tengono.

Se io invece di mettere le mani dietro fossi andato verso di lui e gli avessi messo le mani in faccia due volte e lo avessi spinto, la mia testa dove sarebbe? Loro continuano con l’inganno, ma non mi danno il diritto di replica….tipo corea del nord… Io vi avevo avvisato che i miei modi istigati da lui erano stati forti, ma ovviamente per carità niente bestemmie, pugni, calci, testate o frasi omofobe”.