Chiofalo attacca la Fiordelisi: “Arpia, Edoardo non funziona in camera da letto”

Prima di Stefano De Martino, Ignazio Moser e Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi è stata con Francesco Chiofalo. E proprio ‘Lenticchio’ nelle scorse settimane ha fatto delle rivelazioni molto particolari sulla sua ex. Oggi Chiofalo è tornato a parlare nella trasmissione radiofonica Turchesando condotta da Turchese Baracchi. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha attaccato Antonella ed ha anche detto che Edoardo Donnamaria non ‘funzionerebbe in camera’ (Francesco devi dirci qualcosa su come sai queste informazioni?).



A questo punto che facessero entrare Chiofalo in casa.

“Perché è una storia d’amore? Innamorato? Scusa ma due persone innamorate possono non andare a letto insieme? È un amore di due bambini di 15 anni che si sono tenuti per mano e hanno mangiato il gelato insieme. Io ti dico una cosa, questo dai lineamenti del viso che ha e da come porta la macchina, l’ho visto una volta, questo a letto non funziona, te lo dico io. Si vede proprio. – riportano Isa e Chia – Lui sì è coinvolto. Lei? No quella è un’arpia. Fuori manco lo guardava.

Con Antonella è stato un amore, grande no. Un amore. Delusione no. Abbiamo avuto una grossa discussione un’estate perché io trovo una notifica sul cellulare del padre dove lui consiglia il calciatore “guarda lui lo sta per prendere il Napoli perché non gli scrivi”. Che consigli dà questo padre a sua figlia? Che persona di grandi principi.

Questo fatto che sta facendo tutti questi nomi sinceramente lo trovo poco carino e poco professionale. Ti voglio dare un annuncio, state tranquilli che non le scriverà più nessuno dopo questo GF Vip.

Se lei è ancora innamorata di me? Sì. Antonella a me fondamentalmente mi odia, di me non fa mai il nome. L’odio è sintomo di amore, mi odia perché non ci sto più insieme. Il padre ci ha fatto lasciare. Io esteticamente le piaccio troppo. Non è un amore folle ma c’è un sentimento.

Il suo ex Gianluca Benincasa? Se lo teneva buono così le pagava il conto, se la portava in giro con la macchina, le faceva da portaborse. Se sei innamorata veramente di un uomo non te ne frega niente che lui non è famoso e non ha la spunta blu. Ufficializzi e basta”.