Panasonic TX-55MX600E, Linux Smart 2023 TV LED 4K Ultra HD 55 Pollici, High Dynamic Range (HDR), Dolby Atmos e Dolby Vision, Supporto Assistente Google e Amazon Alexa, Bluetooth, Nero

€399,00

(as of May 29, 2024 07:00:51 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Smart TV LED 4K

La nuova serie MX600 garantisce il massimo dell’intrattenimento con le principali app da esplorare con risoluzione 4K ad alta qualità e gli standard Dolby Vision e Dolby Atmos.

*I loghi mostrati sono marchi delle rispettive aziende

SMART TV per accedere ai servizi in streaming

Il vantaggio principale di uno Smart TV è l’accesso a un numero elevato di show, film e musica senza la necessità di collegare un’antenna TV o di abbonarsi a un servizio via cavo/satellitare. Gli Smart TV possono essere facilmente connessi a Internet tramite il Wi-Fi integrato e offrono una scelta infinita di canali. Catch-up TV, YouTube e video in streaming da servizi come Netflix o Amazon Prime Video sono tutti a portata di mano.

*Alcuni servizi potrebbero richiedere l’abbonamento.

Dolby Vision, HDR10, HLG per la qualità dell’immagine

Supportando i principali standard come Dolby Vision, HDR10 e HLG, questa TV visualizza colori più realistici e livelli di contrasto e luminosità più elevati per la riproduzione di contenuto compatibile con HDR. Dolby Vision implementa metadati fotogramma dopo fotogramma, così le informazioni come il colore e la luminosità cambiano in modo dinamico, rendendo l’esperienza di visualizzazione ancora più immersiva.

Funziona con Google Home

Accendi la Smart TV serie MX600 con la voce senza usare il telecomando, basta chiedere a Google. Ti basterà avere uno smartphone o un dispositivo abilitato a Google per ottenere la giusta configurazione.

*Google e Assistente Google sono marchi di Google.

**Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

Works with Alexa

Con un dispositivo abilitato, puoi chiedere ad Alexa di cambiare canale, regolare il volume o accendere e spegnere con dei semplici comandi vocali. È perfetto quando guardi la TV cucinando o hai le mani impegnate.

*Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Dolby Atmos

Un’esperienza di intrattenimento superiore grazie al suono immersivo di Dolby Atmos.

Modalità Game

Seleziona la modalità Game per ridurre il ritardo in ingresso in modo che l’azione sullo schermo risponda all’instante ai tuoi comandi.

SMART TV con App Store

Accedi con facilità ai servizi in streaming più popolari.

LAN wireless integrata

Con questo TV con rete LAN wireless integrato potrai accedere a Internet e sfruttare tutti i vantaggi della rete in un ambiente senza cavi.

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Francese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23,5 x 123,3 x 77 cm; 14,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ PANASONIC

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0C3441PSQ

Numero modello articolo ‏ : ‎ TX-55MX600E

TV LINUX: Accedete a tutti i vostri film, spettacoli, app e giochi preferiti da servizi come Netflix, Amazon Prime e Twitch con questo Smart TV Panasonic con Linux integrato

CONTROLLO SMART: Controllate e utilizzate il TV 4K in modo più intelligente grazie al supporto dell’Assistente Google e di Amazon Alexa

GAMING OTTIMALE: Questo Smart TV Ultra HD è dotato di modalità HDMI 2 1 Auto Low Latency, per un gaming fluido e privo di lag, mentre è possibile giocare o riprodurre in streaming tutti i giochi più importanti tramite l’app Twitch

SUPPORTO HDR DOLBY VISION: Questo TV LED 4K offre il supporto HDR, inclusi HDR10, Dolby Vision e HLG, garantendo colori più realistici e livelli di contrasto e luminosità più elevati per una visione di qualità

AUDIO DOLBY ATMOS: Gli altoparlanti integrati di alta qualità e la tecnologia Dolby Atmos producono una chiarezza, una ricchezza e una profondità sorprendenti per un’esperienza audio cinematografica e immersiva a casa vostra