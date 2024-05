L’OLED da 55″ di Panasonic è oggi in OFFERTA ad un prezzo INTERESSANTE su Amazon

Panasonic è sinonimo di qualità. Un marchio che, in tanti anni di attività, ha saputo ritagliarsi una nomea tra i produttori più performanti. Non da meno i suoi televisori, nello specifico gli OLED, riconosciuti tra i più raffinati e performanti.

Oggi in sconto è proprio l’OLED TX-55MZ700E di Panasonic, un OLED da 55″ del 2023 con risoluzione 4K UHD. Non manca l’ovvio supporto all’HDR, al Dolby Atmos e Dolby Vision, standard per un pannello di questa categoria. Lo sconto del 5% porta così il prodotto dai 999€ di listino ai 949€ attuali. Una buona offerta che ci sentiamo di consigliarvi qualora foste interessati ad entrare nel meraviglioso mondo degli OLED, e voleste farlo con un Panasonic di ottima qualità.VAI SUBITO ALL’OFFERTA

A livello software il televisore ha installato l’OS Android TV compatibile con tutte le applicazioni più famose: da Disney+ a Netflix, Amazon Prime, YouTube, Google Play e l’immancabile Assistente Google, per comandare vocalmente il dispositivo. Buone notizie anche per gli amanti dei videogiochi, grazie all’HDMI 2.1 Auto Low Latency che supporta appieno la tecnologia VRR. Che dire, un prodotto davvero di buonissimo livello, proposto oggi ad un prezzo molto interessante, che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire qualora foste interessati al mondo degli OLED.

