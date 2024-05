I rumor su processore NVIDIA a base ARM si fanno pericolosamente insistenti

Dopo gli ultimi, entusiasmanti rumor sulla RTX 5090, NVIDIA continua a essere al centro dell’attenzione mediatica per via di una nuova serie di voci di corridoio circa il suo prossimo hardware ARM.

A rilanciare le ultime nel merito è stato il tipster XpeaGPU, secondo cui il team verde sarebbe pronto a gettarsi nella mischia con la sua proposta ARM per Windows in risposta diretta al crescente interesse da parte del resto del mercato, Qualcomm in primis con il suo chiacchierato Snapdragon X, che sembra essere un portento di prestazioni non solo nel gaming.

Alla base della piattaforma di NVIDIA ci sarebbe il prossimo core ad alte prestazioni di ARM. Soprannominato Blackhawk, salvo sorprese si chiamerà Cortex-X5 e fornirà la capacità computazionale richiesta da NVIDIA per il suo SoC, in cui la CPU potrebbe essere affiancata da una GPU Blackwell.

Esaltante già così, il rumor prosegue con il supporto alle memorie LPDDR6, mentre il tutto dovrebbe essere realizzato a partire dal nodo N3P di TSMC.

NVIDIA, che attualmente occupa un ruolo dominante per quel che riguarda l’IA, ha una posizione tutta da difendere: la crescente pressione verso gli AI PC comporterà, in un modo o nell’altro, un interessamento da parte dell’azienda guidata da Jensen Huang verso modelli compatibili con i requisiti di Windows per gli AI PC – e non stupisce affatto la portata di un rumor di questo tipo se pensiamo che attualmente l’unico processore in grado di soddisfarli sia proprio lo Snapdragon X.

Indiscrezioni, queste, corroborate dalle parole dello stesso CEO della compagine a tinte verdi, il quale aveva ammesso che “l’anno prossimo” avrebbe avuto qualcosa da mostrare proprio in questo frangente.