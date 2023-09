Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip Spagna: lo spot televisivo

Se in Italia lunedì 11 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, in Spagna giovedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata del Gran Hermano Vip. I profili social del GF Vip spagnolo stanno annunciando il cast attraverso degli spot tv con degli indizi. Il secondo concorrente è legato a un asino, una Barbie, un bulldog francese e uno specchio e la mente va subito ad Oriana Marzoli.

“Inizia una nuova settimana e la nostra voglia di giocare continua. Quale concorrente di del Gran Hermano Vip 8 si nasconde dietro questi indizi?”

Empieza una nueva semana y nuestras ganas de jugar continúan 🔎 ¿Qué concursante de #GHVIP8 se esconde tras estas pistas? 🤔 pic.twitter.com/lAqj3WlB7O — Gran Hermano (@ghoficial) September 4, 2023

Come prevedibile, molti fan del programma hanno pensato subito alla Marzoli, anche i follower italiani hanno fatto il nome del ciclone venezuelano, ma in tanti si sono chiesti cosa c’entri l’asino con l’ex gieffina. In realtà Oriana è legata eccome ad un ciuco. Nel 2018 la fidanzata di Daniele Dal Moro ha partecipato al Gran Hermano Vip 6 e quando è entrata nella casa è stata accolta da diversi animali, tra cui un asino, che l’ha spaventata.

Oriana Marzoli al Gran Hermano Vip 8: rumor che arrivano dalla Spagna.